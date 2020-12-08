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  3. 27. Dönem POMEM başvuruları başladı! 8 bin polis alınacak

27. Dönem POMEM başvuruları başladı! 8 bin polis alınacak

8 bin polis adayı alımı için başvurular bugün başladı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda başvuruların 21 Aralık'a kadar devam edeceği bildirildi. Aday değerlendirme ve seçme sınav tarihleri ise daha sonra Akademinin internet sitesinden yayımlanacak.

27. Dönem POMEM başvuruları başladı! 8 bin polis alınacak

Binlerce polis adayının sabırsızlıkla beklediği  polis alımı başvuru işlemleri bugün itibariyle başladı. Polis Akademisi Başkanlığı, başvuruların başladığını bildirdi. 27. dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) lisans mezunu 5 bin 440 erkek, 960 kadın, ön lisans mezunu 1360 erkek, 240 kadın olmak üzere 8 bin polis alınacak.

Akademinin internet sitesinde ilan edilen duyuruya göre, ön başvurular, sınav başvuru ücretini yatırdıktan sonra, 8-21 Aralık'ta Akademinin "https://pa.edu.tr" internet sitesinden e-Devlet şifresiyle yapılacak.   

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Şahsen başvuru-evrak teslimi ile aday değerlendirme ve seçme sınav tarihleri, daha sonra Akademinin internet sitesinden ilan edilecek.

Sağlık kontrolünden geçirilecek adaylardan, hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, daha sonra fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarına katılacak.

Adaylarda aranan şartlar ve sınava ilişkin diğer detaylara Akademinin internet sitesindeki başvuru kılavuzundan ulaşılabiliyor.

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Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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