27. dönem POMEM sınav giriş belgesi sorgulama | Polislik mülakat yerleri nereler 2021?

Polis Akademisi Başkanlığı POMEM 27. dönem mülakat giriş yerleri ilan edildi. 2021 yılı 27. dönem mülakatlarının yapılacağı yerler açıklandı. Ön sağlığı ve fiziki yeterlilik mülakatlarını geçen polis adayları bir süredir sözlü mülakatlara hazırlanıyordu. Peki; 27. dönem Polislik mülakat yerleri nereler 2021? 27. dönem POMEM sınav giriş belgesi sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

27. DÖNEM POLİSLİK MÜLAKAT YERLERİ NERELER 2021?

Polis Akademisi Başkanlığı 27. Dönem POMEM mülakat yerlerini gösteren giriş belgeleri yayımlandı. OMEM mülakat sınav yeri sorgulama yapmak isteyen adaylar aşağıdaki linke tıklayabilir.

POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

E-DEVLET SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

Adaylar sınav merkezlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden öğrenebilecekler.

Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamada, ''27. Dönem POMEM Mülakat Sınavına Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri Açıklanmıştır.'' denildi.

2021 Polislik sözlü mülakat soruları| Sözlü mülakatta ne sorulur? 27 dönem POMEM mülakatlarında sorulan sorular