27. dönem POMEM sözlü mülakata kalan kişi sayısı | POMEM sözlü mülakat zor mu, kolay mı?

POMEM polislik alımlarında son düzlüğe girildi. Koronavürüs nedeniyle gecikmeli yapılan POMEM sınavlarında artık son süreçteyiz. Ön sağlık ve fiziki yeterlilik sınavından başarılı olan adaylar bu kez sözlü mülakata girecek. Adaylar sözlü mülakata girecekleri tarihleri sınav giriş belgelerinden öğrenebiliyor. Sözlü mülakat öncesi POMEM sözlü mülakat zor mu, kolay mı? 27. dönem POMEM sözlü mülakata kaç kişi kaldı gibi sorular sıklıkla araştırılıyor. Bizler de konuya ilişkin bilgilere haberimizde yer verdik.

27. DÖNEM POMEM SÖZLÜ MÜLAKATA KALAN KİŞİ SAYISI!

27. dönem POMEM için bu yıl 8 bin alım gerçekleştirilecek. Polis Akademisi Başkanlığı, 27. dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) lisans mezunu 5 bin 440 erkek, 960 kadın, ön lisans mezunu bin 360 erkek, 240 kadın olmak üzere 8 bin polis alacağını duyurdu.

2021 yılında POMEM için yaklaşık 150 bin aday başvuru yaptı. Sözlü mülakata ise 50 bin adayın kaldığı gelen bilgiler arasında.

27. dönem Polislik sözlü mülakat ne zaman 2021? POMEM mülakatları hangi illerde yapılıyor 2021?

POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT ZOR MU, KOLAY MI 2021?

Sözlü mülakata geçen yıllarda katılan kişilerin yorumları şöyle;

*Kardeşim kesinlikle korkacak bir şey yok. Komisyon gayet iyi davranıyor arada sert davranır ama o da seni test etmek için art niyetleri yok sen orada sakin kalırsan telaş yapmazsan sohbet eder havasında geçiyor oradaki konuşmalar. Heyecan yaparım diyorsan eğer ayna karşısına geç karşında sanki komisyon varmış gibi konuş kendini tanıt bunu sürekli yaparsan hem heyecanın azalır asıl mülakatta hemde orada söyleyeceğin şeyleri önceden belirlemiş olur zorluk yaşamazsın. Bir de karttaki soruyu bilemezsem elenirim diye düşünme orada her şeyi bilmek önemli değil kendini ifade ediş tarzın diksiyonun konuşman önemli bence sen içini ferah tut sözlü mülakat sanıldığı kadarkorkulacak değil. Hakkında hayırlısı olsun

*Orada kartta çıkan soruyu bilmek tabimi avantajlı oluyor senin için ancak bilmezsen bile en azından mantıklı bi yorum yaparak yine şansını artırabilirsin.

*Bayan adaylarda maalesef eleme daha çok oluyor. Nedeni ise bayan kontenjanının erkeklere nazaran çok az olması, buna karşılık müracaat edenlerin ayrılan kontenjana göre çok olması.

Bunun üstüne akla mantığa aykırı şekilde, bu sene alimlarda yarıya yakın indirime gidildi.

Normalde Mülakatta sorulan sorulara verdiğin cevapların doğruluğunun önemi yok. Mesleği temsil ve becerebilme kabiliyetini ölçerler.

*Sözlü mülakatta kadınlar ve erkeklerin dikkat etmesi gereken özellikleri farklıdır. Bunlar erkeklerde Saçın dağınık olmaması, Üstünün özenli ve temiz olması Kumaş pantolon beyaz gömlek , varsa takım elbise giymek giydiği elbisenin Çok dar olmaması ve KESİNLİKLE SAKALSIZ gelmesi Yani benzetmek gerekirse resmi bir kuruma iş görüşmesine gitmeye benzetebiliriz. Sakal mevzusu çok önemlidir geçen senelerden sakallı bir şekilde gidip komisyonun karşısına bile çıkmadan elenen bir arkadaşın elenme hikayesini dinlemiştim çok dikkat edilmesi gerekiyor.

*Kadın arkadaşlar Kesinlikle mini elbiselerden kacınmalı kumaş pantlon veya diz üstü etek tercih etmelidir aynı şekilde beyaz gömlek giymeli kapalı arkadaşlarında baş örtüsü etek rengi bir olmalıdır. PEKİ hanımlarımızın en merak ettiği makyaj konusunda komisyonun kararı nedir. Makyajı kesinlikle yasak diye bir dayatma yok ancak cok makyaj yapmanız komisyonca olumsuz karşılanacaktır bu yüzde olduğunca hafif makyaj ruj sürmeden komisyonun karşısına cıkmanız daha olumlu sonuçlanacaktır.

POMEM sözlü mülakat yerleri açıklandı mı 2021? 2021 POMEM sözlü mülakat giriş belgesi nasıl alınır?

POLİSLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SORULARI 2021

Geçmiş yıllarda sorular sorular şöyle;

*Kendinden bahseder misin?

*Neden polis olmak istiyorsun?

*FETÖ hakkında bilgin var mı?

*Uluslararası sivil toplum kuruluşları nelerdir?

*İnsan hakları kavramından bahsediniz? Bir teröristin insan haklarından bahsedilebilir mi?

*Demokrasi nedir?

*Türkiye’deki trafik kaza oranının fazla olmasının sebepleri nelerdir?

*Beden dili nedir?

*Disiplin nedir?

*“Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.” Mustafa Kemal Atatürk’ün sözünü açıklayınız.

*En son hangi kitabı okudunuz?

*Türkiye’de turizmin ülke ekonomisindeki yeri nedir?

*Hiyerarşi nedir?

*Enflasyon nedir?

*TBMM Neden Ankara’da Açıldı?

Semt ne demektir?

Mahalle ne demektir?

Özel yaşamın gizliliği ne anlama gelmektedir?

Bilirkişi nedir?

Kabotaj kanunu nedir?

Vergi ödevi nedir?

Plan nedir?

Fatih Sultan Mehmet’in yurt dışından özel olarak getirttiği ressamın adı nedir?

Kalibre nedir?

Öz yönetim nedir?

Federal Devlet nedir?

Teori nedir?

Jeopolitik kavram nedir?

Mudanya Ateşkes Antlaşmasının tarihi ve önemini açıklayınız.

ÖSO nedir?

Fırat Kalkanı Operasyonu amacı nedir?

Zeytin Dalı Operasyonu amacı nedir?

Kızılay nedir?

Egemenlik nedir?

Ülke nedir?

Bilim adamlarında bulunması gereken özellikler nelerdir?

Kudüs’ü kim fethetmiştir?

*Tüzük nedir?

*Kayyum nedir, ne görev yapar?

*E-devlet nedir?

*Yasa nedir?

*Hukuki olay nedir?

*Dilekçe hakkı nedir?

*Suç korkusu nedir?

*Cumhuriyetçilik ilkesini açıklayınız.

*Devletçilik ilkesini açıklayınız.

*Milliyetçilik ilkesini açıklayınız.

*Halkçılık ilkesini açıklayınız.

*Eğitim nedir?

*Polis öfkesine nasıl hakim olmalıdır ?

*Emniyet genel müdürü kimdir ?

*Polislik mesleğine uygun olduğunuzu düşünüyor musunuz ?

* Temel insan hakları nelerdir ?

*Kuvvetler ayrılığı ne demektir ?

*Otorite nedir?

*Suç nedir ?

*Siber saldırı nedir ?

*Suriye’de ki iç karışıklık için ne düşünüyorsun ?

*Çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz ?

*Vatan sevgisi nedir?

*AB üyeliği hakkında ne düşünüyorsunuz ?

*Para gerekli midir ? Parasız insan gereksiz midir ?

*Ahlaksız bir görev verilse ne yaparsınız ?

* En sevdiğiniz branş ?

*Dede Korkut kimdir kısaca bilgi verin ?

*SSCB ne zaman yıkılmıştır ?

*Tarafsızlık nedir ?

*Medyanın terör / terörizme desteği olabilir mi ?

Mossad Nedir ?

*PYD nedir ?

* Selahattin Eyyubi kimdir?