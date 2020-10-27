27 Ekim 2020 Resmi Gazete |Kısa çalışma ödeneğinin uzatılması ve atama kararları Resmi Gazete'de

27 Ekim 2020 tarihli ve 31287 sayılı Resmi Gazete'de yer alan karara göre Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 17 Kasım'dan itibaren 2 ay uzatıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği ve fesih kısıtının 2 ay daha uzatılmasına ilişkin, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanı'mız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu. İşte bugünkü Resmi Gazete'de yer alan kararlara ilişkin detaylar...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3134) Detaylar için tıklayınız

22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/11/2020 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3135) Detaylar için tıklayınız

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/477, 478) Detaylar için tıklayınız

YÖNETMELİKLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliği Detaylar için tıklayınız

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Detaylar için tıklayınız

GENELGE

Ulusal Kırsal Kalkınma Strateji Belgesi ile İlgili 2020/14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Detaylar için tıklayınız

TEBLİĞLER

İşkolu Tespit Kararları (No: 2020/106, 107, 108, 109, 110, 111, 112) Detaylar için tıklayınız

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/10/2020 Tarihli ve 9636 Sayılı Kararı Detaylar için tıklayınız

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2019/55, K: 2020/44 Sayılı Kararı Detaylar için tıklayınız

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları Detaylar için tıklayınız

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları Detaylar için tıklayınız

c - Çeşitli İlânlar Detaylar için tıklayınız

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri Detaylar için tıklayınız