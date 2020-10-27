27 Ekim 2020 Resmi Gazete |Kısa çalışma ödeneğinin uzatılması ve atama kararları Resmi Gazete'de
27 Ekim 2020 tarihli ve 31287 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile kısa çalışma ödeneği ve fesih kısıtının 2 ay daha uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı. Öte yandan atama kararlarına göre Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne Faruk Bayraktaroğlu getirilirken, Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Uzun getirildi. İşte detaylar...
27 Ekim 2020 tarihli ve 31287 sayılı Resmi Gazete'de yer alan karara göre Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 17 Kasım'dan itibaren 2 ay uzatıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği ve fesih kısıtının 2 ay daha uzatılmasına ilişkin, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanı'mız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu. İşte bugünkü Resmi Gazete'de yer alan kararlara ilişkin detaylar...
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3134) Detaylar için tıklayınız
22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/11/2020 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3135) Detaylar için tıklayınız
ATAMA KARARLARI
Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/477, 478) Detaylar için tıklayınız
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliği Detaylar için tıklayınız
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Detaylar için tıklayınız
GENELGE
Ulusal Kırsal Kalkınma Strateji Belgesi ile İlgili 2020/14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Detaylar için tıklayınız
TEBLİĞLER
İşkolu Tespit Kararları (No: 2020/106, 107, 108, 109, 110, 111, 112) Detaylar için tıklayınız
KURUL KARARI
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/10/2020 Tarihli ve 9636 Sayılı Kararı Detaylar için tıklayınız
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2019/55, K: 2020/44 Sayılı Kararı Detaylar için tıklayınız
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları Detaylar için tıklayınız
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları Detaylar için tıklayınız
c - Çeşitli İlânlar Detaylar için tıklayınız
T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri Detaylar için tıklayınız