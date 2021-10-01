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  3. 27 Ekim 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

27 Ekim 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

27 Ekim 2021 Çarşamba günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 27 Ekim 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programı haberimizde...

27 Ekim 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor.  Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 27 Ekim 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

27 EKİM 2021 ÇARŞAMBA HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

27 Ekim 2021 Çarşamba günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

13:00
Ankaragücü - Somaspor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor

15:30
Altay - Derince Bld.
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor

17:00
Cobresal - O'Higgins
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

17:15
Emirates Club - Al Ain
BAE Lig Kupası
Bilyoner TV

18:00
Samsunspor - 1922 Konyaspor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor

19:00
Sırbistan - Türkiye
FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri
Yayın Yok

19:30
Spezia - Genoa
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus, CBC Sport, Bilyoner TV

19:30
Venezia - Salernitana
İtalya Serie A
S Sport Plus, Bilyoner TV

19:30
Babelsberg - Leipzig
Almanya Kupası DFB Pokal
Smart Spor 2, Spor Smart 2, Bilyoner TV

19:30
Hoffenheim - Holstein Kiel
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV

19:30
1860 Münih - Schalke 04
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV

19:30
Münster - Hertha Berlin
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV

20:00
Alaves - Elche
İspanya La Liga
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

20:00
Helsingborg - Gais
İsveç Superettan
Bilyoner TV

20:00
Trelleborgs - Eskilstuna United
İsveç Superettan
Bilyoner TV

20:45
Adanaspor - Adıyamanspor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor

21:00
B.Dortmund - Ingolstadt
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV

21:00
Santa Clara - Porto
Portekiz Lig Kupası
Bilyoner TV

21:45
Milan - Torino
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus, CBC Sport, Bilyoner TV

21:45
Arsenal - Leeds United
İngiltere Lig Kupası
Bein Sports Max 1, Bilyoner TV

21:45
Chelsea - Southampton
İngiltere Lig Kupası
Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

21:45
QPR - Sunderland
İngiltere Lig Kupası
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

21:45
Mainz - Arminia Bielefeld
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV

21:45
Nürnberg - Hamburg
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV
21:45
Osnabruck - Freiburg
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV

22:00
Espanyol - Athletic Bilbao
İspanya La Liga
Smart Spor 2, Spor Smart 2, Bilyoner TV

22:00
Guabira - The Strongest
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV

22:30
Villarreal - Cadiz
İspanya La Liga
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

23:15
Sporting - Famalicao
Portekiz Lig Kupası
Bilyoner TV

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