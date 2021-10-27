27 Ekim 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Televizyon izleyicileri hangi dizilerin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 27 Ekim 2021 Çarşamba televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

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TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 27 Ekim 2021 Çarşamba günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar.

27 EKİM ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane 16:20 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kuruluş Osman 27 EKİM ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI 06:15 Sihirli Annem 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Kırık Hayatlar 13:00 Gelinim Mutfakta 15:45 Ece Üner ile Susma 18:45 Kanal D Ana Haber 20:00 Sadakatsiz 27 EKİM ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI 06:30 Oynat Bakalım 07:15 8'de Sağlık 08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa 11:15 Masterchef Türkiye 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20:00 Masterchef Türkiye 27 EKİM ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI 06:00 Yeni Gelin 08:15 Bu Sabah 11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 12:30 Bir Başka Güzel 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18.45 SHOW Ana Haber 20:00 Hızlı ve Öfkeli 6 22:45 Avcı 27 EKİM ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI 05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı 06:00 Tek Yürek 09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi 10:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı) 13:00 Bizim Köyün Kızları 15:30 Dünya Hali (Altyazılı) 16:45 Seksenler (Altyazılı) 19:00 Ana Haber (Canlı) 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Dünya Hali 21:25 Yabancı Sinema 'Dangal' (Altyazılı) 27 EKİM ÇARŞAMBA TRT 2 YAYIN AKIŞI 05:00 Koleksiyoner 05:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence 06:30 Evliya Çelebi 07:10 Dünya Müzik Gelenekleri 07:30 Hayat Sanat 08:00 Murat Boncuk'la Atölye 08:30 Sarayın Lezzetleri 09:00 Bir Resim Bir Hikaye 09:30 İzler Suretler 09:50 Berceste 10:00 Koleksiyoner 10:30 Muasır 11:00 Anadolu Arkeolojisi 11:30 Tarihin Ruhu 12:00 Hayat Sanat 12:30 Eşik 13:00 Tarih Söyleşileri 14:00 Renkler 14:20 Fotoğraflar 14:30 Anjelika Akbar İle Sesler 15:00 Bizim Resmimiz 15:30 Opera Dünyası 16:00 Karalama Defteri 16:30 İstanbul, Müzik ve Tarih 17:15 Evliya Çelebi 18:00 Hayat Sanat 18:30 Muhayyelat 19:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta 20:00 Coğrafyadan Kültüre Bağ 20:30 Sessizce 20:45 Türkiye Atlası 21:00 Edebiyat Söyleşileri 22:00 Yerli Sinema: Batlır 23:45 Coğrafyadan Kültüre Bağ 00:15 Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası 00:45 Edebiyat Söyleşileri 01:45 Yerli Sinema: Batlır 03:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta 04:30 Eskici 27 EKİM ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI 08:00 Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 13:00 En Hamarat Benim 16:00 Fulya ile Umudun Olsun 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber 20:00 Kanunsuz Topraklar 23 45 Elkızı 27 EKİM ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Peköz ile Gerçepin Peşinde 16:00 Kiralık Aşk 18.40 Star Haber 20:00 Hedefim Sensin 23:30 Yargı yayın akışıbugün kanallarda neler varbugün hangi dizi varbugün tvde ne vartelevizyon