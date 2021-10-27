İslam karşıtlığı sınır tanımıyor! Fransa'da 7 cami daha bahanelerle kapatılacak27 Ekim ŞOK kataloğu 2021 | ŞOK'ta bu hafta neler var?Etiketçi (Makineyle) Maaşı Ne Kadar? 2021 Etiketçi (Makineyle) Maaşları ve İş İlanlarıSon dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü önemli açıklamalar! CHP ve HDP cibilliyetlerinin gereğini yaptılarTekstüre İplik Üretim Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıKiraz Zamkı ne demek, TDK'ya göre Kiraz Zamkı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?TEM Otoyolu Hadımköy bağlantı yolunda ilginç anlar! Sürücüler kaldırımdan giderek yayalardan yol istedi!Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers NBA maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Kaan Yıldırım o soruyu cevaplamak yerine söyleşiyi terk etti! "Hadise sayesinde..."Ne Ekrem İmamoğlu ne de Mansur Yavaş! Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş mı?
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 27 Ekim 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

27 Ekim 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

Televizyon izleyicileri hangi dizilerin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 27 Ekim 2021 Çarşamba televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

27 Ekim 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 27 Ekim 2021 Çarşamba günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar.


 

72ebf64c-8d10-4a57-86b2-663b25200cb3.jpg

27 EKİM ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

9da4cec9-b9b9-4e26-816d-0f4c34ede787.jpg

27 EKİM ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Kırık Hayatlar

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

6e936728-0c56-46ec-9581-36db99fa75c2.jpg

27 EKİM ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Masterchef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye

090e6bdf-c629-477f-8c3b-c76df51b95e5.jpg

27 EKİM ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:15 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Bir Başka Güzel

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Hızlı ve Öfkeli 6

22:45 Avcı

ad4c1ea0-2a9f-439d-9c0d-de442647c919.jpg

27 EKİM ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:00 Tek Yürek

09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

13:00 Bizim Köyün Kızları

15:30 Dünya Hali (Altyazılı)

16:45 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Dünya Hali

21:25 Yabancı Sinema 'Dangal' (Altyazılı)

c6687565-2187-4812-9548-30c042c67b75.jpg

27 EKİM ÇARŞAMBA TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:00 Koleksiyoner

05:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

06:30 Evliya Çelebi

07:10 Dünya Müzik Gelenekleri

07:30 Hayat Sanat

08:00 Murat Boncuk'la Atölye

08:30 Sarayın Lezzetleri

09:00 Bir Resim Bir Hikaye

09:30 İzler Suretler

09:50 Berceste

10:00 Koleksiyoner

10:30 Muasır

11:00 Anadolu Arkeolojisi

11:30 Tarihin Ruhu

12:00 Hayat Sanat

12:30 Eşik

13:00 Tarih Söyleşileri

14:00 Renkler

14:20 Fotoğraflar

14:30 Anjelika Akbar İle Sesler

15:00 Bizim Resmimiz

15:30 Opera Dünyası

16:00 Karalama Defteri

16:30 İstanbul, Müzik ve Tarih

17:15 Evliya Çelebi

18:00 Hayat Sanat

18:30 Muhayyelat

19:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

20:00 Coğrafyadan Kültüre Bağ

20:30 Sessizce

20:45 Türkiye Atlası

21:00 Edebiyat Söyleşileri

22:00 Yerli Sinema: Batlır

23:45 Coğrafyadan Kültüre Bağ

00:15 Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası

00:45 Edebiyat Söyleşileri

01:45 Yerli Sinema: Batlır

03:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

04:30 Eskici

d45317a9-581b-429b-836e-91b18db9d917.jpg

27 EKİM ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Kanunsuz Topraklar

23 45 Elkızı

e6262dc4-dbe8-47ce-9381-d610e6eae46e.jpg

27 EKİM ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Peköz ile Gerçepin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18.40 Star Haber

20:00 Hedefim Sensin

23:30 Yargı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT