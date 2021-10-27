27 Ekim 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
Televizyon izleyicileri hangi dizilerin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 27 Ekim 2021 Çarşamba televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 27 Ekim 2021 Çarşamba günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar.
27 EKİM ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
27 EKİM ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Kırık Hayatlar
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
27 EKİM ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Masterchef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Masterchef Türkiye
27 EKİM ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:15 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Bir Başka Güzel
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli 6
22:45 Avcı
27 EKİM ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:00 Tek Yürek
09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
13:00 Bizim Köyün Kızları
15:30 Dünya Hali (Altyazılı)
16:45 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Dünya Hali
21:25 Yabancı Sinema 'Dangal' (Altyazılı)
27 EKİM ÇARŞAMBA TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:00 Koleksiyoner
05:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
06:30 Evliya Çelebi
07:10 Dünya Müzik Gelenekleri
07:30 Hayat Sanat
08:00 Murat Boncuk'la Atölye
08:30 Sarayın Lezzetleri
09:00 Bir Resim Bir Hikaye
09:30 İzler Suretler
09:50 Berceste
10:00 Koleksiyoner
10:30 Muasır
11:00 Anadolu Arkeolojisi
11:30 Tarihin Ruhu
12:00 Hayat Sanat
12:30 Eşik
13:00 Tarih Söyleşileri
14:00 Renkler
14:20 Fotoğraflar
14:30 Anjelika Akbar İle Sesler
15:00 Bizim Resmimiz
15:30 Opera Dünyası
16:00 Karalama Defteri
16:30 İstanbul, Müzik ve Tarih
17:15 Evliya Çelebi
18:00 Hayat Sanat
18:30 Muhayyelat
19:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
20:00 Coğrafyadan Kültüre Bağ
20:30 Sessizce
20:45 Türkiye Atlası
21:00 Edebiyat Söyleşileri
22:00 Yerli Sinema: Batlır
23:45 Coğrafyadan Kültüre Bağ
00:15 Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası
00:45 Edebiyat Söyleşileri
01:45 Yerli Sinema: Batlır
03:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
04:30 Eskici
27 EKİM ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Kanunsuz Topraklar
23 45 Elkızı
27 EKİM ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Peköz ile Gerçepin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18.40 Star Haber
20:00 Hedefim Sensin
23:30 Yargı