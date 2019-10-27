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  3. 27 Ekim Pazar DHA Spor Gündemi

27 Ekim Pazar DHA Spor Gündemi

14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor (Yeni Malatya)

27 Ekim Pazar DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG

14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor (Yeni Malatya)

16.30 Göztepe - Kasımpaşa (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.30 Gençlerbirliği - Yukatel Denizlispor (Eryaman)

19:00 BEŞİKTAŞ - GALATASARAY

TFF 1. LİG

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hatayspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.30 Giresunspor-Eskişehirspor (Giresun Atatürk)

19.00 Adana Demirspor-Fatih Karagümrük (5 Ocak Fatih Terim)

ING BASKETBOL SÜPER LİGİ

13.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Teksüt Bandırma (Gazanfer Bilge)

15.15 Derbi maçta Galatasaray Doğa Sigorta ile Fenerbahçe Beko karşılaşacak (Sinan Erdem Spor Salonu)

17.30 Türk Telekom-Darüşşafaka Tekfen (Ankara)

HERBALIFE NUTRITION KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

15.15 Bellona Kayseri Basketbol-Beşiktaş TRC İnşaat (Kadir Has Kongre Merkezi)

17.30 Fenerbahçe Öznur Kablo-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Metro Enerji)

AXA SİGORTA EFELER LİGİ

14.00 Spor Toto-Sorgun Belediyespor (TVF Başkent)

15.00 Arkas Spor-Tokat Belediye Plevne (İzmir Atatürk Vestel Venus)

16.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Halkbank (Burhan Felek)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arhavi Voleybol (Cengiz Göllü)

17.00 Ziraat Bankası-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)

AVRUPA LİGLERİ

14.00 Celta Vigo - R. Sociedad (Okay Yokuşlu)

16.00 Granada - R. Betis (İsmail Köybaşı)

16.30 Club Brugge - Standard Liege (Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi)

16.30 Wolfsberger - Admira (M. Başakşehir'in Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

16.30 Sparta Rotterdam - Utrecht (Halil İbrahim Dervişoğlu)

17.00 Newcastle Utd. - Wolverhampton (Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

17.00 Rennes - Toulouse (Metehan Güçlü)

17.30 VfL Wolfsburg - Augsburg (Yunus Mallı)

18.00 Zürich - Basel (Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

18.45 Ajax - Feyenoord (Orkun Kökçü)

19.00 Zemplín - Slovan Bratislava (Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

19.00 Krasnodar - Gazovik Orenburg (Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

20.00 M'gladbach - Frankfurt (M. Başakşehir'in Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

20.00 Roma - Milan (Yıldırım Mert Çetin, Cengiz Ünder - M. Başakşehir'in Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

20.30 Sevilla - Getafe (Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

23.00 PSG - Marsilya (Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi)

Kaynak: DHA

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