27 Ekim Pazar DHA Spor Gündemi
14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor (Yeni Malatya)
SÜPER LİG
14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor (Yeni Malatya)
16.30 Göztepe - Kasımpaşa (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.30 Gençlerbirliği - Yukatel Denizlispor (Eryaman)
19:00 BEŞİKTAŞ - GALATASARAY
TFF 1. LİG
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hatayspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.30 Giresunspor-Eskişehirspor (Giresun Atatürk)
19.00 Adana Demirspor-Fatih Karagümrük (5 Ocak Fatih Terim)
ING BASKETBOL SÜPER LİGİ
13.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Teksüt Bandırma (Gazanfer Bilge)
15.15 Derbi maçta Galatasaray Doğa Sigorta ile Fenerbahçe Beko karşılaşacak (Sinan Erdem Spor Salonu)
17.30 Türk Telekom-Darüşşafaka Tekfen (Ankara)
HERBALIFE NUTRITION KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
15.15 Bellona Kayseri Basketbol-Beşiktaş TRC İnşaat (Kadir Has Kongre Merkezi)
17.30 Fenerbahçe Öznur Kablo-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Metro Enerji)
AXA SİGORTA EFELER LİGİ
14.00 Spor Toto-Sorgun Belediyespor (TVF Başkent)
15.00 Arkas Spor-Tokat Belediye Plevne (İzmir Atatürk Vestel Venus)
16.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Halkbank (Burhan Felek)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arhavi Voleybol (Cengiz Göllü)
17.00 Ziraat Bankası-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)
AVRUPA LİGLERİ
14.00 Celta Vigo - R. Sociedad (Okay Yokuşlu)
16.00 Granada - R. Betis (İsmail Köybaşı)
16.30 Club Brugge - Standard Liege (Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi)
16.30 Wolfsberger - Admira (M. Başakşehir'in Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
16.30 Sparta Rotterdam - Utrecht (Halil İbrahim Dervişoğlu)
17.00 Newcastle Utd. - Wolverhampton (Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
17.00 Rennes - Toulouse (Metehan Güçlü)
17.30 VfL Wolfsburg - Augsburg (Yunus Mallı)
18.00 Zürich - Basel (Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
18.45 Ajax - Feyenoord (Orkun Kökçü)
19.00 Zemplín - Slovan Bratislava (Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
19.00 Krasnodar - Gazovik Orenburg (Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
20.00 M'gladbach - Frankfurt (M. Başakşehir'in Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
20.00 Roma - Milan (Yıldırım Mert Çetin, Cengiz Ünder - M. Başakşehir'in Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
20.30 Sevilla - Getafe (Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
23.00 PSG - Marsilya (Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi)
Kaynak: DHA
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