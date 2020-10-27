27 Ekim Salı yayın akışı | Kanal D, ATV, Star TV, TV8, FOX TV, Show TV yayın akışı
Yayın akışı ve 27 Ekim Salı bugün hangi diziler var? sorusu internet kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Kanallarda bugün neler var? Bugün hangi diziler var? gibi sorular trend aramalar arasına girdi. İşte, 27 Ekim Salı Kanal D, ATV, Star TV, TV8, Show TV, FOX TV yayın akışı..
27 Ekim Salı yayın akışı nedir? Bugün hangi diziler var? Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Hekimoğlu' bu hafta var mı? soruları günün erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Bizde sizler için 27 Ekim Salı Kanal D, ATV, Star TV, TV8, Show TV, FOX TV yayın akışı listesini hazırladık..
İşte 27 Ekim Salı Kanal D, ATV, Star TV, TV8, Show TV yayın akışı…
ATV 27 Ekim Salı Yayın Akışı
04:50 - Bir Zamanlar Çukurova
08:00 - Kahvaltı Haberleri
10:00 - Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 - Atv Gün Ortası
14:00 - Beni Bırakma
16:20 - Esra Erol'da
19:00 - Atv Ana Haber Bülteni
20:00 - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
KANAL D 27 Ekim Salı Yayın Akışı
05:00 - Küçük Ağa
07:00 - Sihirli Annem
09:00 - Neler Oluyor Hayatta
11:00 - Zahide Yetiş'le Gelin Görün
14:00 - Gelinim Mutfakta
16:15 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
19:00 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Hekimoğlu
00:15 - Çölden Gelen
STAR TV 27 Ekim Salı Yayın Akışı
04:30 - Erkenci Kuş / Tkr
07:00 - Mesut Yar İle Bugün
09:45 - Demet Ve Alişan'la Sabah Sabah
13:15 - Gerçeğin Peşinde
16:30 - Yeni Bir Ev
18:30 - Star Haber
20:00 Power Rangers
TV8 27 Ekim Salı Yayın Akışı
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Masterchef Türkiye
14:00 Doya Doya Moda
18.15 En Şık Benim
20:00 Masterchef Türkiye
Show TV 27 Ekim Salı Yayın Akışı
06:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Kalp Atışı
12:30 Asuman'la Sevgili Dünürüm
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
Fox TV 27 Ekim Salı Yayın Akışı
06:00 - Şevkat Yerimdar - Tekrar
08:00 - İsmail Küçükkaya İle...
10:45 - Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 - Memet Özer İle Mutfakta-tekrar
13:45 - Temizlik Benim İşim
16:00 - Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 - Selçuk Tepeli İle...
20:00 - Baraj