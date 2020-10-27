27 Ekim Salı yayın akışı | Kanal D, ATV, Star TV, TV8, FOX TV, Show TV yayın akışı

27 Ekim Salı yayın akışı nedir? Bugün hangi diziler var? Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Hekimoğlu' bu hafta var mı? soruları günün erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Bizde sizler için 27 Ekim Salı Kanal D, ATV, Star TV, TV8, Show TV, FOX TV yayın akışı listesini hazırladık..

İşte 27 Ekim Salı Kanal D, ATV, Star TV, TV8, Show TV yayın akışı…

ATV 27 Ekim Salı Yayın Akışı

04:50 - Bir Zamanlar Çukurova

08:00 - Kahvaltı Haberleri

10:00 - Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 - Atv Gün Ortası

14:00 - Beni Bırakma

16:20 - Esra Erol'da

19:00 - Atv Ana Haber Bülteni

20:00 - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

KANAL D 27 Ekim Salı Yayın Akışı

05:00 - Küçük Ağa

07:00 - Sihirli Annem

09:00 - Neler Oluyor Hayatta

11:00 - Zahide Yetiş'le Gelin Görün

14:00 - Gelinim Mutfakta

16:15 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki

19:00 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Hekimoğlu

00:15 - Çölden Gelen

STAR TV 27 Ekim Salı Yayın Akışı

04:30 - Erkenci Kuş / Tkr

07:00 - Mesut Yar İle Bugün

09:45 - Demet Ve Alişan'la Sabah Sabah

13:15 - Gerçeğin Peşinde

16:30 - Yeni Bir Ev

18:30 - Star Haber

20:00 Power Rangers

TV8 27 Ekim Salı Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Masterchef Türkiye

14:00 Doya Doya Moda

18.15 En Şık Benim

20:00 Masterchef Türkiye

Show TV 27 Ekim Salı Yayın Akışı

06:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Kalp Atışı

12:30 Asuman'la Sevgili Dünürüm

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

Fox TV 27 Ekim Salı Yayın Akışı

06:00 - Şevkat Yerimdar - Tekrar

08:00 - İsmail Küçükkaya İle...

10:45 - Çağla İle Yeni Bir Gün

12:45 - Memet Özer İle Mutfakta-tekrar

13:45 - Temizlik Benim İşim

16:00 - Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 - Selçuk Tepeli İle...

20:00 - Baraj