Fettucine Alfredo tarifi | Gelinim Mutfakta Fettucine Alfredo nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?Altay - Tuzlaspor maçı ertelendiReşadiye'de Kaymakam ve Belediye Başkanından örnek davranış! çöp topladılarSivas Divriği pilavı tescillendiGemlik Belediyesi’nde bir tıkla imar durumu öğrenilecek!MHP lideri Bahçeli sert konuştu: Türkiye Cumhuriyeti sokakta kurulmadıMilan Sparta Prag maçını Halis Özkahya yönetecekYapı Kredi, İNG ve Ziraat Bankası güncel döviz kurları |27 Ekim salı 2020 Döviz kuru ne kadar?28-29 Ekim bankalar açık mı? Bankalar kaça kadar açık olacak?28-29 Ekim noter açık mı, kaça kadar açık? 28-29 Ekim noter çalışma saatleri
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. 27 Ekim Salı yayın akışı | Kanal D, ATV, Star TV, TV8, FOX TV, Show TV yayın akışı

27 Ekim Salı yayın akışı | Kanal D, ATV, Star TV, TV8, FOX TV, Show TV yayın akışı

Yayın akışı ve 27 Ekim Salı bugün hangi diziler var? sorusu internet kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Kanallarda bugün neler var? Bugün hangi diziler var? gibi sorular trend aramalar arasına girdi. İşte, 27 Ekim Salı Kanal D, ATV, Star TV, TV8, Show TV, FOX TV yayın akışı..

27 Ekim Salı yayın akışı | Kanal D, ATV, Star TV, TV8, FOX TV, Show TV yayın akışı

27 Ekim Salı yayın akışı nedir? Bugün hangi diziler var? Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Hekimoğlu' bu hafta var mı? soruları günün erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı.  Bizde sizler için 27 Ekim Salı Kanal D, ATV, Star TV, TV8, Show TV, FOX TV yayın akışı listesini hazırladık..

İşte 27 Ekim Salı Kanal D, ATV, Star TV, TV8, Show TV yayın akışı…

atv-yayin-akisi-001-002-001-001-001-001-004-002-002-001-001-001-001-003-001-001-005-001-001-001-001-001-001-002-002.webp

ATV 27 Ekim Salı Yayın Akışı

04:50 - Bir Zamanlar Çukurova
08:00 - Kahvaltı Haberleri
10:00 - Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 - Atv Gün Ortası
14:00 - Beni Bırakma
16:20 - Esra Erol'da
19:00 - Atv Ana Haber Bülteni
20:00 - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

kanald-yayin-akisi-001-002-001-001-001-004-002-002-001-001-001-001-003-001-001-003-001-001-001-001-001-001-002-002.webp

KANAL D 27 Ekim Salı Yayın Akışı

05:00 - Küçük Ağa

07:00 - Sihirli Annem

09:00 - Neler Oluyor Hayatta

11:00 - Zahide Yetiş'le Gelin Görün

14:00 - Gelinim Mutfakta

16:15 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki

19:00 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Hekimoğlu

00:15 - Çölden Gelen

876865-0-002-001-001-001-005-002-002-001-001-001-001-003-001-001-003-001-001-001-001-001-001-002-002.webp

STAR TV 27 Ekim Salı Yayın Akışı

04:30 - Erkenci Kuş / Tkr

07:00 - Mesut Yar İle Bugün

09:45 - Demet Ve Alişan'la Sabah Sabah

13:15 - Gerçeğin Peşinde

16:30 - Yeni Bir Ev

18:30 - Star Haber

20:00 Power Rangers

980822.jpg

TV8 27 Ekim Salı Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Masterchef Türkiye

14:00 Doya Doya Moda

18.15 En Şık Benim

20:00 Masterchef Türkiye

showtv-750x422.jpg

Show TV 27 Ekim Salı Yayın Akışı

06:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Kalp Atışı

12:30 Asuman'la Sevgili Dünürüm

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

1130963.jpg

Fox TV 27 Ekim Salı Yayın Akışı

06:00 - Şevkat Yerimdar - Tekrar

08:00 - İsmail Küçükkaya İle...

10:45 - Çağla İle Yeni Bir Gün

12:45 - Memet Özer İle Mutfakta-tekrar

13:45 - Temizlik Benim İşim

16:00 - Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 - Selçuk Tepeli İle...

20:00 - Baraj

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT