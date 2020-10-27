  1. FOTO GALERİ
  2. SPOR
  3. 27 Ekim spor manşetleri | 27 Ekim spor gazetesi sayfaları

27 Ekim spor manşetleri | 27 Ekim spor gazetesi sayfaları

Spor gazetelerinde bugün, Beşiktaş'ın Denizlispor deplasmanında aldığı 3 puan geniş yer buldu. İşte 27 Ekim spor manşetleri...

27 Ekim spor manşetleri | 27 Ekim spor gazetesi sayfaları 1132