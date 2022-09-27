27 Eylül 2022 Salı hava durumu: O illerimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara ile Ege kıyılarının yer yer parçalı bulutlu, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu
TEKİRDAĞ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kıyılarının yer yer çok bulutlu, İzmir çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 27°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 28°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu
KONYA °C, 29°C
Az bulutlu
SİVAS °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 29°C
Az bulutlu
SİNOP °C, 27°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 33°C
Az bulutlu
ARTVİN °C, 29°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 33°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 26°C
Az bulutlu
KARS °C, 24°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 30°C
Az bulutlu
VAN °C, 24°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık