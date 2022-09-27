27 Eylül 2022 Salı hava durumu: O illerimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan günlük hava değerlendirmesine göre yurtta sıcak bir hava hakim olacakken, bazı kesimlerde kısa süreli yağışlar bekleniyor.

Rukiye Karapunar
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara ile Ege kıyılarının yer yer parçalı bulutlu, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kıyılarının yer yer çok bulutlu, İzmir çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 27°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

27 Eylül 2022 Salı hava durumu: O illerimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor!

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu

KONYA °C, 29°C
Az bulutlu

SİVAS °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

27 Eylül 2022 Salı hava durumu: O illerimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor!

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C
Az bulutlu

DÜZCE °C, 31°C
Az bulutlu

KASTAMONU °C, 29°C
Az bulutlu

SİNOP °C, 27°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C
Az bulutlu

ARTVİN °C, 29°C
Az bulutlu

SAMSUN °C, 33°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Az bulutlu

27 Eylül 2022 Salı hava durumu: O illerimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor!

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C
Az bulutlu

KARS °C, 24°C
Az bulutlu

MALATYA °C, 30°C
Az bulutlu

VAN °C, 24°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

27 Eylül 2022 Salı hava durumu: O illerimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor!

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