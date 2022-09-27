27 Eylül 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

Vatandaşlar, hangi dizilerin hangi gün ekranlara geleceğini merak ediyor. Bugün tv ekranlarında birbirinden heyecanlı dizi ve filmler yer alıyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak?
27 EYLÜL SALI STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:00 Halit Yerebakan ile Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Yalı Çapkını
18.15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Eyvah Eyvah 2
22:30 Yalı Çapkını
00:45 Hükümet Kadın
03:30 Aile Arasında
27 EYLÜL SALI TV8 YAYIN AKIŞI
06:15 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Masterchef Türkiye
11:00 MasterChef Türkiye
12:45 Canım Annem
13:45 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Masterchef Türkiye
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
02:30 Doya Doya Moda
04:15 Canım Annem
27 EYLÜL SALI KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 O Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Camdaki Kız
03:15 Gelinim Mutfakta
27 EYLÜL SALI FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Kusursuz Kiracı
00:00 Yasak Elma
02:00 Masumiyet
03:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya
27 EYLÜL SALI ATV YAYIN AKIŞI
06:10 Bir Zamanlar Çukurova
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20.00 Ben Bu Cihana Sığmazam-YENİ DİZİ
22:30 Aldatmak
01:00 Bir Küçük Gün Işığı
03:30 Mutfak Bahane
27 EYLÜL SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Baba
00:15 En Uzun Gece
02:00 En Uzun Gece
27 EYLÜL SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:15 Benim Adım Melek
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:00 Alişan İle Hayata Gülümse
12:30 Şehirden Uzakta
13:30 Masumlar Apartmanı
17:00 Yeşil Deniz
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Balkan Ninnisi
00:15 Kasaba Doktoru
03:00 Masumlar Apartmanı