27 göçmeni kurtaran geminin hareket etmesi yasaklandı!

Malta'nın güneybatısında bulunan Gabes Körfezi'nde yasadışı yollarla geçiş yapmak isteyen göçmenleri 4 gün önce Danimarka kökenli deniz taşımacılığı şirketi olan Maersk'e ait ETIENNE isimli kargo gemisi kurtardı. Ancak kıyı devletleri göçmenleri kabul etmemekte ısrarlı. Göçmenleri kıyıya çıkaramayan MAERSK ETIENNE de Malta açıklarında demirlemek zorunda kaldı. Malta yönetimi ne geminin hareket etmesine izin veriyor ne de göçmenleri kabul ediyor.

GÖÇMENLER 8 GÜNDÜR DENİZDE MAHSUR

Göçmen grubunun 3 Ağustos'ta Libya'dan ayrıldığı, yüksek dalgalar ve kuvvetli rüzgarlarla sürüklenmeye başladıkları bildirdi.

Seyrini yarıda kesen gemi, 5 Ağustos sabahı göçmenleri almak üzere yönünü değiştirdi. Cenova İtalya'dan Tunus’un La Skhira Limanı'na doğru seyreden MAERSK ETIENNE, 5 Ağustos'ta Malta'nın güneybatısındaki Gabes Körfezi'nde yasadışı göçmenleri kurtardı ve aynı günün akşamı Malta açıklarında demirledi.

5 Ağustos’tan bu yana demirli halde bekleyen geminin hala demirli olduğu belirtildi.

KIYI DEVLETLERİ GÖÇMENLERİ KABUL ETMİYOR

185.6 metre uzunluğunda,31.3 metre genişliğindeki MAERSK ETIENNE isimli tanker, hangi kıyı devletinin göçmenlerin karaya çıkmasına izin vereceği hakkındaki sonucu beklerken kendisi de mahsur kaldı.

Tanker, 2004 yılında inşa edilmişti.

Kaynak: Deniz Gazete