27 Haziran 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 27 Haziran 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

27 HAZİRAN 2021 PAZAR BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

27 Haziran 2021 Pazar gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...

09:00

Capalaba - Sunshine Coast

Avustralya NPL Queensland

Bilyoner TV



09:00

Sydney Olympic - Manly Utd

Avustralya NPL NSW

Bilyoner TV



10:00

Azul Claro Numazu - Nagano

Japonya J3 Ligi

Bilyoner TV



10:05

Melbourne City - Sydney FC

Avustralya A Ligi Play-Off Final

My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV



11:00

Brisbane U21 - Eastern Suburbs

Avustralya NPL Queensland

Bilyoner TV



12:00

Tokushima - Yokohama Marinos

Japonya J.League

Bilyoner TV



12:00

Yokohama FC - Shimizu S Pulse

Japonya J.League

Bilyoner TV



12:00

Kofu - Kusatsu

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



12:30

Tampines - Albirex Niigata

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube



12:30

Kashima Antlers - Sapporo

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:00

Shonan Bellmar - Kashiwa Reysol

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:00

Tokyo - Oita

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:00

Urawa - Avispa Fukuoka

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:00

Machida - Ehime

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



13:00

Renofa Yamaguchi - Omiya Ardija

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



13:00

Gifu - Kagoshima Utd

Japonya J3 Ligi

Bilyoner TV



13:00

Port FC - Guangzhou

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart, Smart Spor HD



15:00

Zalgiris Vilnius - Nevezis Kedainiai

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



16:00

Fredrikstad - Grorud

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

KFUM Oslo - Strommen

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Sandnes - Jerv

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Sogndal - Asane

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Start - Bryne

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Stjordals Blink - Ranheim

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Ull Kisa - Aalesund

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Isloch Minsk - FC Minsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



16:00

Schalke 04 - Hamborn 07

Hazırlık Maçı

Schalke 04 Youtube



16:30

Samtredia - Dila Gori

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube, Bilyoner TV



16:30

BW Lohne - Werder Bremen

Hazırlık Maçı

Werder Bremen Youtube



17:00

Juventude - Flamengo

Brezilya Serie A

Bilyoner TV

17:00

Banga - Dziugas Telsiai

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



17:00

C Osaka - Kitchee

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor SmartSmart Spor HD



18:00

Galatasaray - Dinamo Bükreş

Hazırlık Maçı

GS TV, Galatasaray Youtube



18:00

Rukh Brest - Slutsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



18:30

Lokomotif Tiflis - Telavi

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube, Bilyoner TV



19:00

Hollanda - Çekya

UEFA Euro 2020 Son 16

TRT 1, İçtimai TV

19:00

Dinamo Batum - Shukura Kobuleti

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube, Bilyoner TV



19:00

Bodo Glimt - Stabaek

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Hafnarfjordur - Akureyri

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



19:30

Torpedo Kutaisi - Dinamo Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube, Bilyoner TV



20:00

BATE Borisov - Zhodino

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



22:00

Belçika - Portekiz

UEFA Euro 2020 Son 16

TRT 1, Idman TV



22:00

JS Kabylie - Cotonsport

Afrika Konfederasyonlar Kupası Yarı Final

Bilyoner TV



22:00

Raja Casablanca - Pyramids

Afrika Konfederasyonlar Kupası Yarı Final

Bilyoner TV



22:00

Fluminense - Corinthians

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



22:15

Kopavogur - Breidablik

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



22:15

Valur - Fylkir

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



22:30

Atlanta United - NY Red Bulls

MLS

Bilyoner TV



23:30

Tacoma Defiance - LA Galaxy 2

ABD USL Championship

USL Championship Youtube