27 Haziran 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
27 Haziran 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 27 Haziran 2021 Pazar maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...
Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 27 Haziran 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
27 HAZİRAN 2021 PAZAR BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
27 Haziran 2021 Pazar gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...
09:00
Capalaba - Sunshine Coast
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV
09:00
Sydney Olympic - Manly Utd
Avustralya NPL NSW
Bilyoner TV
10:00
Azul Claro Numazu - Nagano
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV
10:05
Melbourne City - Sydney FC
Avustralya A Ligi Play-Off Final
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV
11:00
Brisbane U21 - Eastern Suburbs
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV
12:00
Tokushima - Yokohama Marinos
Japonya J.League
Bilyoner TV
12:00
Yokohama FC - Shimizu S Pulse
Japonya J.League
Bilyoner TV
12:00
Kofu - Kusatsu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
12:30
Tampines - Albirex Niigata
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube
12:30
Kashima Antlers - Sapporo
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Shonan Bellmar - Kashiwa Reysol
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Tokyo - Oita
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Urawa - Avispa Fukuoka
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Machida - Ehime
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Renofa Yamaguchi - Omiya Ardija
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Gifu - Kagoshima Utd
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Port FC - Guangzhou
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart, Smart Spor HD
15:00
Zalgiris Vilnius - Nevezis Kedainiai
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
16:00
Fredrikstad - Grorud
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
KFUM Oslo - Strommen
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Sandnes - Jerv
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Sogndal - Asane
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Start - Bryne
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Stjordals Blink - Ranheim
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Ull Kisa - Aalesund
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Isloch Minsk - FC Minsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
16:00
Schalke 04 - Hamborn 07
Hazırlık Maçı
Schalke 04 Youtube
16:30
Samtredia - Dila Gori
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube, Bilyoner TV
16:30
BW Lohne - Werder Bremen
Hazırlık Maçı
Werder Bremen Youtube
17:00
Juventude - Flamengo
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
17:00
Banga - Dziugas Telsiai
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
17:00
C Osaka - Kitchee
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor SmartSmart Spor HD
18:00
Galatasaray - Dinamo Bükreş
Hazırlık Maçı
GS TV, Galatasaray Youtube
18:00
Rukh Brest - Slutsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
18:30
Lokomotif Tiflis - Telavi
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube, Bilyoner TV
19:00
Hollanda - Çekya
UEFA Euro 2020 Son 16
TRT 1, İçtimai TV
19:00
Dinamo Batum - Shukura Kobuleti
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube, Bilyoner TV
19:00
Bodo Glimt - Stabaek
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Hafnarfjordur - Akureyri
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
19:30
Torpedo Kutaisi - Dinamo Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube, Bilyoner TV
20:00
BATE Borisov - Zhodino
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
22:00
Belçika - Portekiz
UEFA Euro 2020 Son 16
TRT 1, Idman TV
22:00
JS Kabylie - Cotonsport
Afrika Konfederasyonlar Kupası Yarı Final
Bilyoner TV
22:00
Raja Casablanca - Pyramids
Afrika Konfederasyonlar Kupası Yarı Final
Bilyoner TV
22:00
Fluminense - Corinthians
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
22:15
Kopavogur - Breidablik
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
22:15
Valur - Fylkir
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
22:30
Atlanta United - NY Red Bulls
MLS
Bilyoner TV
23:30
Tacoma Defiance - LA Galaxy 2
ABD USL Championship
USL Championship Youtube