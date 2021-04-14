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27 Haziran 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

27 Haziran 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 27 Haziran 2021 Pazar maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...

27 Haziran 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 27 Haziran 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

27 HAZİRAN 2021 PAZAR BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

27 Haziran 2021 Pazar gününde  birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...

09:00
Capalaba - Sunshine Coast
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV

09:00
Sydney Olympic - Manly Utd
Avustralya NPL NSW
Bilyoner TV

10:00
Azul Claro Numazu - Nagano
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV

10:05
Melbourne City - Sydney FC
Avustralya A Ligi Play-Off Final
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV

11:00
Brisbane U21 - Eastern Suburbs
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV

12:00
Tokushima - Yokohama Marinos
Japonya J.League
Bilyoner TV

12:00
Yokohama FC - Shimizu S Pulse
Japonya J.League
Bilyoner TV

12:00
Kofu - Kusatsu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

12:30
Tampines - Albirex Niigata
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube

12:30
Kashima Antlers - Sapporo
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Shonan Bellmar - Kashiwa Reysol
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Tokyo - Oita
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Urawa - Avispa Fukuoka
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Machida - Ehime
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

13:00
Renofa Yamaguchi - Omiya Ardija
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

13:00
Gifu - Kagoshima Utd
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV

13:00
Port FC - Guangzhou
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart, Smart Spor HD

15:00
Zalgiris Vilnius - Nevezis Kedainiai
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

16:00
Fredrikstad - Grorud
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

16:00
KFUM Oslo - Strommen
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

16:00
Sandnes - Jerv
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

16:00
Sogndal - Asane
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

16:00
Start - Bryne
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

16:00
Stjordals Blink - Ranheim
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

16:00
Ull Kisa - Aalesund
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

16:00
Isloch Minsk - FC Minsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

16:00
Schalke 04 - Hamborn 07
Hazırlık Maçı
Schalke 04 Youtube

16:30
Samtredia - Dila Gori
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube, Bilyoner TV

16:30
BW Lohne - Werder Bremen
Hazırlık Maçı
Werder Bremen Youtube

17:00
Juventude - Flamengo
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

17:00
Banga - Dziugas Telsiai
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

17:00
C Osaka - Kitchee
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor SmartSmart Spor HD

18:00
Galatasaray - Dinamo Bükreş
Hazırlık Maçı
GS TV, Galatasaray Youtube

18:00
Rukh Brest - Slutsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

18:30
Lokomotif Tiflis - Telavi
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube, Bilyoner TV

19:00
Hollanda - Çekya
UEFA Euro 2020 Son 16
TRT 1, İçtimai TV

19:00
Dinamo Batum - Shukura Kobuleti
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube, Bilyoner TV

19:00
Bodo Glimt - Stabaek
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Hafnarfjordur - Akureyri
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

19:30
Torpedo Kutaisi - Dinamo Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube, Bilyoner TV

20:00
BATE Borisov - Zhodino
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

22:00
Belçika - Portekiz
UEFA Euro 2020 Son 16
TRT 1, Idman TV

22:00
JS Kabylie - Cotonsport
Afrika Konfederasyonlar Kupası Yarı Final
Bilyoner TV

22:00
Raja Casablanca - Pyramids
Afrika Konfederasyonlar Kupası Yarı Final
Bilyoner TV

22:00
Fluminense - Corinthians
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

22:15
Kopavogur - Breidablik
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

22:15
Valur - Fylkir
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

22:30
Atlanta United - NY Red Bulls
MLS
Bilyoner TV

23:30
Tacoma Defiance - LA Galaxy 2
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

Tayfun Altuntaş
Editör
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