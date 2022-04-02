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27 Haziran 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

27 Haziran 2022 Pazartesi günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 27 Haziran 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

27 Haziran 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 27 Haziran 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var,  kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 27 Haziran 2022 Pazartesi maç programı...

27 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

27 Haziran 2022 Pazartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:


12:00
Çekya - Fransa
UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv

16:00
İsveç - Almanya
UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv

18:30
İngiltere - Norveç
UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv

18:30
İspanya - İtalya
UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv

19:00
Asane - Sandnes
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Bryne - Stjordals Blink
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Grorud - Brann
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Ranheim - KFUM Oslo
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Sogndal - Mjondalen
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00
Elfsborg - Varbergs
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00
Kalmar - Varnamo
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00
Malmö - Helsingborg
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00
Sirius - Göteborg
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00
Brommapojkarna - Östersunds
İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00
Landskrona - Örebro
İsveç Superettan

Bilyoner TV

Bölge Gündem Editör Ekibi
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