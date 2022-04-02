27 Haziran 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 27 Haziran 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 27 Haziran 2022 Pazartesi maç programı...

27 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

27 Haziran 2022 Pazartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:



12:00

Çekya - Fransa

UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv

16:00

İsveç - Almanya

UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv

18:30

İngiltere - Norveç

UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv

18:30

İspanya - İtalya

UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv

19:00

Asane - Sandnes

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Bryne - Stjordals Blink

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Grorud - Brann

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Ranheim - KFUM Oslo

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Sogndal - Mjondalen

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Elfsborg - Varbergs

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00

Kalmar - Varnamo

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00

Malmö - Helsingborg

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00

Sirius - Göteborg

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00

Brommapojkarna - Östersunds

İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00

Landskrona - Örebro

İsveç Superettan

Bilyoner TV