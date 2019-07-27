27 Haziran bugün hangi diziler var? |27 Haziran Cumartesi yayın akışı

27 Haziran Cumartesi bugün hangi diziler var? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 27 Haziran Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

27 HAZİRAN BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 27 Haziran Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

27 Haziran Cumartesi ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

19:40 Nihat Hatipoğlu ile iftar

20:30 Ant Man

22.30 Son Mektup

27 Haziran Cumartesi KANAL D Yayın Akışı



09:30 Magazin D Cumartesi

12:15 Herkül:Efsane Başlıyor

16:00 YARALI KUŞLAR

17:00 ARKA SOKAKLAR

18:45 BUKET AYDIN İLE ANA HABER

20:00 Benimle Söyle

22:45 Taksi 2

27 Haziran Cumartesi STAR TV Yayın Akışı

07:00 Nereden Nereye

09:45 Kapanmadan Kazan

12:30 Erkenci Kuş

15:00 MAD MAX: ÖFKELİ YOLLAR

18:45 STAR HABER

20:00 Kapanmadan Kazan

23:30 Erkenci kuş

27 Haziran Cumartesi SHOW TV Yayın Akışı

06:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

08:00 Kendine İyi Bak

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Gelin Evi

15:00 Yeni Gelin

18:45 Show TV Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

27 Haziran Cumartesi FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Hayat sensin

12:15 Yasak Elma

13:45 Bir Aile hikayesi

16:00 Her yerde sen

19:00 Fatih Portakal ile Ana Haber

20:00 Yaparsın Aşkım

27 Haziran Cumartesi TV8 Yayın Akışı

07:00 Oynat Bakalım

09:45 Çok güzel hareketler bunlar

11:00 Survivör Panoroma

12:30 Jet sosyete

15:00 Survivor panaroma

17:15 Yok artık 2

20:00 Sabahat ve Melahat

27 Haziran Cumartesi TRT1 Yayın Akışı

08:15 Beni böyle sev

10:30 Tozkoparan

13:05 Kalk gidelim

16:00 Aileler yarışıyor

19:00 Ana haber

20.00 Türk Sineması "Kurtlar Vadisi Vatan"

20:20 Rastgele