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27 Haziran bugün hangi diziler var? |27 Haziran Cumartesi yayın akışı

27 Haziran Cumartesi kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan diziler yayınlanacak mı? 27 Haziran Cumartesi kanallarda neler var? 27 Haziran Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı

27 Haziran bugün hangi diziler var? |27 Haziran Cumartesi yayın akışı

27 Haziran Cumartesi   bugün hangi diziler var? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 27 Haziran Cumartesi   Atv, Kanal D,  FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

27 HAZİRAN BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 27 Haziran  Cumartesi Atv, Kanal D,  FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

27 Haziran Cumartesi  ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

19:40 Nihat Hatipoğlu ile iftar

20:30 Ant Man

22.30 Son Mektup

 

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

27 Haziran Cumartesi  KANAL D Yayın Akışı


09:30 Magazin D Cumartesi

12:15 Herkül:Efsane Başlıyor

16:00 YARALI KUŞLAR

17:00 ARKA SOKAKLAR

18:45 BUKET AYDIN İLE ANA HABER

20:00 Benimle Söyle

22:45 Taksi 2

 

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

27 Haziran Cumartesi  STAR TV Yayın Akışı

07:00 Nereden Nereye

09:45 Kapanmadan Kazan

12:30 Erkenci Kuş

15:00 MAD MAX: ÖFKELİ YOLLAR

18:45 STAR HABER

20:00 Kapanmadan Kazan

23:30 Erkenci kuş

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

27 Haziran Cumartesi   SHOW TV Yayın Akışı

06:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

08:00 Kendine İyi Bak

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Gelin Evi

15:00 Yeni Gelin

18:45 Show TV Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

 

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

27 Haziran Cumartesi  FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Hayat sensin

12:15 Yasak Elma

13:45 Bir Aile hikayesi

16:00 Her yerde sen

19:00 Fatih Portakal ile Ana Haber

20:00 Yaparsın Aşkım

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

27 Haziran Cumartesi   TV8 Yayın Akışı

07:00 Oynat Bakalım
09:45 Çok güzel hareketler bunlar
11:00 Survivör Panoroma
12:30 Jet sosyete
15:00  Survivor panaroma
17:15 Yok artık 2

20:00 Sabahat ve Melahat

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

27 Haziran Cumartesi  TRT1 Yayın Akışı

08:15 Beni böyle sev

10:30 Tozkoparan
13:05  Kalk gidelim
16:00 Aileler yarışıyor

19:00 Ana haber

20.00 Türk Sineması "Kurtlar Vadisi Vatan"
20:20 Rastgele

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