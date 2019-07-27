27 Haziran bugün hangi diziler var? |27 Haziran Cumartesi yayın akışı
27 Haziran Cumartesi kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan diziler yayınlanacak mı? 27 Haziran Cumartesi kanallarda neler var? 27 Haziran Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
27 Haziran Cumartesi bugün hangi diziler var? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 27 Haziran Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
27 HAZİRAN BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 27 Haziran Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
27 Haziran Cumartesi ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
19:40 Nihat Hatipoğlu ile iftar
20:30 Ant Man
22.30 Son Mektup
27 Haziran Cumartesi KANAL D Yayın Akışı
09:30 Magazin D Cumartesi
12:15 Herkül:Efsane Başlıyor
16:00 YARALI KUŞLAR
17:00 ARKA SOKAKLAR
18:45 BUKET AYDIN İLE ANA HABER
20:00 Benimle Söyle
22:45 Taksi 2
27 Haziran Cumartesi STAR TV Yayın Akışı
07:00 Nereden Nereye
09:45 Kapanmadan Kazan
12:30 Erkenci Kuş
15:00 MAD MAX: ÖFKELİ YOLLAR
18:45 STAR HABER
20:00 Kapanmadan Kazan
23:30 Erkenci kuş
27 Haziran Cumartesi SHOW TV Yayın Akışı
06:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
08:00 Kendine İyi Bak
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Gelin Evi
15:00 Yeni Gelin
18:45 Show TV Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
27 Haziran Cumartesi FOX TV Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Hayat sensin
12:15 Yasak Elma
13:45 Bir Aile hikayesi
16:00 Her yerde sen
19:00 Fatih Portakal ile Ana Haber
20:00 Yaparsın Aşkım
27 Haziran Cumartesi TV8 Yayın Akışı
07:00 Oynat Bakalım
09:45 Çok güzel hareketler bunlar
11:00 Survivör Panoroma
12:30 Jet sosyete
15:00 Survivor panaroma
17:15 Yok artık 2
20:00 Sabahat ve Melahat
27 Haziran Cumartesi TRT1 Yayın Akışı
08:15 Beni böyle sev
10:30 Tozkoparan
13:05 Kalk gidelim
16:00 Aileler yarışıyor
19:00 Ana haber
20.00 Türk Sineması "Kurtlar Vadisi Vatan"
20:20 Rastgele
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