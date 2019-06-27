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27 Haziran bugün hangi diziler var? |27 Haziran Perşembe yayın akışı

27 Haziran Perşembe kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova, Çarpışma,Tek Yürek, yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 27 Haziran Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı

27 Haziran bugün hangi diziler var? |27 Haziran Perşembe yayın akışı

27 Haziran Perşembe kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova, Çarpışma,Tek Yürek, yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 27 Haziran Perşembe   Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı

27 HAZİRAN BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 27 Haziran Perşembe  Atv, Kanal D,  FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

27 Haziran Perşembe  ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Güven Bana

 

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

27 Haziran Perşembe KANAL D Yayın Akışı


09:30 MÜGE VE GÜLŞEN'LE 2. SAYFA

12:15 GELİNİM MUTFAKTA

16:00 YARALI KUŞLAR

17:00 ARKA SOKAKLAR

18:45 BUKET AYDIN İLE ANA HABER

20:00 Çok güzel hareketler bunlar

 

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

27 Haziran Perşembe  STAR TV Yayın Akışı

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:45 Erkenci Kuş Yerli Dizi 

12:30 NURSEL'İN KONUKLARI

15:00 Kuzgun Yerli Dizi 

18:45 STAR HABER

20:00 Benim tatlı yalanım 

 

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

27 Haziran Perşembe  SHOW TV Yayın Akışı

06:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

08:00 Kendine İyi Bak

10:00 Kuaförüm Sensin

13:00 Gelin Evi

15:00 Zahide Yetiş'le

18:45 Show TV Ana Haber

20:00 geniş Aile: Yapıştır

22:15  Yok artık

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

27 Haziran Perşembe   FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Yasak Elma

13:45 Bir Aile hikayesi

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Fatih Portakal ile Ana Haber

20:00 Nadide Hayat

22:30 Koca bulma sanatı

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

27 Haziran Perşembe  TV8 Yayın Akışı

07:00 GÜNAYDIN DOKTOR
09:15 Gel Konuşalım /Canlı 
11:00 Survivör Panoroma
13:30 Gerçeğin peşinde
15:45 Yemekteyiz
20:00     Survivor Türkiye - Yunanistan / Yeni Bölüm

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

27 Haziran Perşembe  TRT1 Yayın Akışı


06:30 Yeşil Deniz
09:05 TRT1'de bugün
09:15 Seksenler
10:30 EGE'NİN HAMSİSİ
11:45 DR.Yere bakan ile Hayatın Ritmi
13:40 Pelin Çift ile iyi Fikir
15:40 AİLELER YARIŞIYOR
17:40 Işığın Prensesi
19:00 ANA HABER
20:00 Tek yürek
00:15 Vuslat

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