Aralık ayının sonlarına doğru Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısa sürede dünyaya hızla yayılırken 11 Mart'ta ülkemizde de ilk vaka tespit edildi. Diğer ülkeler gibi kısa sürede hızlı bir şekilde tüm ülkeye yayılan koronavirüs salgını Mayıs ayında alınan tedbirler ve vatandaşların 'Evde kal' çağrılarına uymasıyla kontrol altına alındı. Salgının kontrol altına alınmasıyla ekonominin yeniden hareketlenmesi için 1 Haziran tarihinde başlayan normalleşme süreciyle birlikte ise bazı illerimizde vaka sayıları yeniden artarken vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından günlük olarak açıkladığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun verilerini araştırıyor. Bu doğrultuda 27 Haziran corona virüs tablosu|Vaka sayısı kaç? konusu internet arama motorlarında araştırılıyor. İşte detaylar...

27 HAZİRAN CORONA VİRÜS TABLOSU|VAKA SAYISI KAÇ? BAKAN KOCA AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs salgının Türkiye'deki son durumuna ilişkin günlük olarak paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verileri açıklandığı anda haberimiz güncellenecektir.

26 HAZİRAN CORONA VİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 51 bin 198 test yapıldı, 1396 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 1492 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 186 bin 622, vaka sayısı 194 bin 511, vefat sayısı 5 bin 65 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 963, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 382, toplam iyileşen hasta sayısı ise 167 bin 198 oldu.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Çarşamba günü 1492 olan yeni vaka sayısı bugün 1396. Kovid-19 sebebiyle tüm Türkiye'de bugün hastaneye yatırılan toplam hasta sayısı 113. Son 24 saatte yoğun bakım hasta sayısında 22, entübe sayısında 13 artış var. İyileşenler, tanı konanlardan 96 fazla." ifadesini kullandı.

DÜNYADA SON DURUM

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı dünya genelinde 9 milyon 910 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 497 bin 1 kişi öldü, virüs saptanan 5 milyon 360 bin 856 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 4 milyon 52 bin 280 aktif vaka bulunurken, virüs tespit edilenlerin sayısı da 9 milyon 910 bin 137’ye ulaştı.

EN FAZLA VAKA VE ÖLÜM ABD'DE

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de 2 milyon 552 bin 956 kişide Kovid-19 görülürken, salgın nedeniyle 127 bin 640 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELER

ABD'ye ilaveten vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler, şöyle sıralandı:

"Brezilya (1 milyon 280 bin 54), Rusya (620 bin 794), Hindistan (509 bin 446), İngiltere (309 bin 360), İspanya (294 bin 985), Peru (272 bin 364), Şili (263 bin 360), İtalya (239 bin 961), İran (217 bin 724), Meksika (208 bin 392), Pakistan (198 bin 883), Türkiye (194 bin 511), Almanya (194 bin 399), Suudi Arabistan (174 bin 577), Fransa (162 bin 936), Bangladeş (130 bin 474), Güney Afrika (124 bin 590), Kanada (102 bin 794), Katar (92 bin 784), Kolombiya (84 bin 442), Çin (83 bin 483),İsveç (65 bin 137), Mısır (62 bin 755) Belçika (61 bin 106), Belarus (60 bin 713), Arjantin (55 bin 343), Ekvador (53 bin 856), Endonezya (51 bin 427) ve Hollanda (50 bin 5).”

VAKA SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELERDE CAN KAYIPLARI

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"Brezilya 56 bin 109, İngiltere 43 bin 414, İtalya 34 bin 708, Fransa 29 bin 778, İspanya 28 bin 338, Meksika 25 bin 779, Hindistan 15 bin 689, İran 10 bin 239, Belçika 9 bin 731, Almanya 9 bin 26, Peru 8 bin 939, Rusya 8 bin 781, Kanada 8 bin 508, Hollanda 6 bin 103, İsveç 5 bin 280, Şili 5 bin 68, Türkiye 5 bin 65, Çin 4 bin 634, Ekvador 4 bin 406, Pakistan 4 bin 35, Kolombiya 2 bin 811, Endonezya 2 bin 683, Mısır 2 bin 620, Güney Afrika 2 bin 340, Bangladeş 1661, Suudi Arabistan 1474, Arjantin 1184, Belarus 373 ve Katar 109.”