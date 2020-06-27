Aralık ayının sonlarına doğru Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısa sürede dünyaya hızla yayılırken 11 Mart'ta ülkemizde de ilk vaka tespit edildi. Diğer ülkeler gibi kısa sürede hızlı bir şekilde tüm ülkeye yayılan koronavirüs salgını Mayıs ayında alınan tedbirler ve vatandaşların 'Evde kal' çağrılarına uymasıyla kontrol altına alındı. Salgının kontrol altına alınmasıyla ekonominin yeniden hareketlenmesi için 1 Haziran tarihinde başlayan normalleşme süreciyle birlikte ise bazı illerimizde vaka sayıları yeniden artarken vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından günlük olarak açıkladığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun verilerini araştırıyor. Bu doğrultuda 27 Haziran corona virüs tablosu|Vaka sayısı kaç? konusu internet arama motorlarında araştırılıyor. İşte detaylar...

27 HAZİRAN CORONA VİRÜS TABLOSU|VAKA SAYISI KAÇ? BAKAN KOCA AÇIKLADI

26 HAZİRAN CORONA VİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 51 bin 198 test yapıldı, 1396 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 1492 kişi iyileşti. Toplam test sayısı 3 milyon 186 bin 622, vaka sayısı 194 bin 511, vefat sayısı 5 bin 65 olarak kayıtlara geçti.bYoğun bakımdaki hasta sayısı 963, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 382, toplam iyileşen hasta sayısı ise 167 bin 198 oldu.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Bakan Koca, paylaşımında "Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımızsa tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları tırmanışta. Türkiye’den iyi haberler verelim." ifadelerini kullandı.

DÜNYADA SON DURUM

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı dünya genelinde 9 milyon 716 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 491 bin 901 kişi öldü, virüs saptanan 5 milyon 251 bin 625 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 973 bin 298 aktif vaka bulunurken, virüs tespit edilenlerin sayısı da 9 milyon 716 bin 824'e ulaştı.

EN FAZLA VAKA VE ÖLÜM ABD'DE

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de 2 milyon 504 bin 676 kişide Kovid-19 görülürken, salgın nedeniyle 126 bin 785 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELER

ABD'ye ilaveten vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler, şöyle sıralandı:

"Brezilya (1 milyon 233 bin 147), Rusya (613 bin 994), Hindistan (491 bin 170), İngiltere (307 bin 980), İspanya (294 bin 566), Peru (268 bin 602), Şili (259 bin 64), İtalya (239 bin 706), İran (215 bin 96), Meksika (202 bin 951), Pakistan (195 bin 745), Almanya (193 bin 785), Türkiye (193 bin 115), Suudi Arabistan (170 bin 639), Fransa (161 bin 348), Bangladeş (126 bin 606), Güney Afrika (118 bin 375), Kanada (102 bin 622), Katar (91 bin 838), Çin (83 bin 462), Kolombiya (80 bin 599), İsveç (63 bin 890), Mısır (61 bin 130) Belçika (61 bin 7), Belarus (60 bin 382), Ekvador (53 bin 156), Arjantin (52 bin 457) ve Endonezya (50 bin 187)."

VAKA SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELERDE CAN KAYIPLARI

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"Brezilya 55 bin 54, İngiltere 43 bin 230, İtalya 34 bin 678, Fransa 29 bin 752, İspanya 28 bin 330, Meksika 25 bin 60, Hindistan 15 bin 308, İran 10 bin 130, Belçika 9 bin 726, Almanya 9 bin 12, Peru 8 bin 761, Rusya 8 bin 605, Kanada 8 bin 504, İsveç 5 bin 230, Türkiye 5 bin 46, Şili 4 bin 903, Çin 4 bin 634, Ekvador 4 bin 343, Pakistan 3 bin 962, Kolombiya 2 bin 654, Endonezya 2 bin 620, Mısır 2 bin 533, Güney Afrika 2 bin 292, Bangladeş 1621, Suudi Arabistan 1428, Arjantin 1150, Belarus 367 ve Katar 106."