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27 Haziran Perşembe DHA Spor Gündemi

13.00 Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, yeni transferler Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş ve Burak Mert ile sözleşmesi uzatılan Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Melih Sıratça ve Ertuğrul Gazi Metin için imza töreni gerçekleştirilecek

27 Haziran Perşembe DHA Spor Gündemi

GALATASARAY

13.00 Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, yeni transferler Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş ve Burak Mert ile sözleşmesi uzatılan Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Melih Sıratça ve Ertuğrul Gazi Metin için imza töreni gerçekleştirilecek

KADINLAR DÜNYA KUPASI

- Çeyrek Final -

22.00 Norveç - İngiltere

AFRİKA ULUSLAR KUPASI

17.30 Madagaskar - Burundi

20.00 Senegal - Cezayir

23.00 Kenya - Tanzanya

BASKETBOL

- Kadınlar EuroBasket

13.00 İsveç - Karadağ

15.30 Fransa - Çekya

17.00 Macaristan - Slovenya

18.30 İngiltere - Litvanya

18.45 Rusya - Belçika

19.30 TÜRKİYE - İtalya

21.00 Ukrayna - İspanya

21.30 Belarus - Sırbistan

DHA

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