27 Haziran Perşembe DHA Spor Gündemi 13.00 Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, yeni transferler Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş ve Burak Mert ile sözleşmesi uzatılan Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Melih Sıratça ve Ertuğrul Gazi Metin için imza töreni gerçekleştirilecek

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GALATASARAY 13.00 Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, yeni transferler Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş ve Burak Mert ile sözleşmesi uzatılan Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Melih Sıratça ve Ertuğrul Gazi Metin için imza töreni gerçekleştirilecek KADINLAR DÜNYA KUPASI - Çeyrek Final - 22.00 Norveç - İngiltere AFRİKA ULUSLAR KUPASI 17.30 Madagaskar - Burundi 20.00 Senegal - Cezayir 23.00 Kenya - Tanzanya BASKETBOL - Kadınlar EuroBasket 13.00 İsveç - Karadağ 15.30 Fransa - Çekya 17.00 Macaristan - Slovenya 18.30 İngiltere - Litvanya 18.45 Rusya - Belçika 19.30 TÜRKİYE - İtalya 21.00 Ukrayna - İspanya 21.30 Belarus - Sırbistan DHA



