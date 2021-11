Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 27 Kasım 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

27 KASIM 2021 CUMARTESİ HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

27 Kasım 2021 Cumartesi günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.



10:30

Seongnam - Gwangju

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



11:00

Tom Tomsk - Neftekhimik

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



11:45

Adelaide United - Melbourne City

Avustralya A Ligi

Bein Sports 4, Bilyoner TV



11:45

Sydney FC - Macarthur Bulls

Avustralya A Ligi

Bein Sports 2, Bilyoner TV



12:00

Yenisey - SKA Khabarovsk

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



13:00

Afjet Afyonspor - Kahramanmaraş

TFF 2. Lig

Yayın Yok



13:00

Sakaryaspor - Etimesgut Bld.

TFF 2. Lig

Yayın Yok



13:00

Elazığspor - Kütahyaspor

TFF 3. Lig

Yayın Yok



13:00

Uşakspor - Eskişehirspor

TFF 2. Lig

Es TV Eskişehir



13:00

Akhisarspor - Şanlıurfaspor

TFF 2. Lig

TRT Kürdi



13:00

İnegölspor - Sarıyer

TFF 2. Lig

Yayın Yok



13:30

Antalyaspor - Alanyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



13:30

Kocaelispor - Menemenspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



13:30

İstanbulspor - Denizlispor

Spor Toto 1. Lig

TRT Avaz, Bein Sports Max 2



14:00

Akron Togliatti - Orenburg

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



14:00

Volgograd - Fakel Voronej

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



14:00

Spartak Moskova 2 - Tekstilshtik

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



14:00

Torpedo Moskova - Volgar Astrakhan

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



14:00

Legion - Kalju

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



14:00

Ural - Sochi

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



14:30

Gornik Leczna - Gornik Zabrze

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



14:45

Hvidovre IF - Fredericia

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



15:00

Sabah Bakü - Keşla

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport



15:30

Erzgebirge Aue - Darmstadt 98

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV



15:30

Karlsruhe - Hannover 96

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



15:30

Schalke 04 - Sandhausen

Almanya Bundesliga 2

Tivibu Spor 2, Bein Sports 2, Bilyoner TV



15:30

Arsenal - Newcastle

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus



15:30

Preston - Fulham

İngiltere Championship

Bein Sports beIN Connect



16:00

Ç.Rizespor - Kayserispor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



16:00

Alaves - Celta Vigo

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smar, tBilyoner TV



16:00

Boluspor - Eyüpspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



16:00

Sepsi - Chindia Targoviste

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



16:00

Alania Vladikavkaz - Veles Moskova

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



16:00

Krasnodar 2 - M.Lipetsk

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



16:00

Kuban - Olimp Dolgoprudny

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



16:00

Alessandria - Cremonese

İtalya Serie B

Bilyoner TV



16:00

Ascoli - Monza

İtalya Serie B

Bilyoner TV



16:00

Benevento - Reggina

İtalya Serie B

Bilyoner TV



16:00

Cosenza - Spal

İtalya Serie B

Bilyoner TV



16:00

Frosinone - Pordenone

İtalya Serie B

Bilyoner TV



16:00

Borussia Dortmund 2 - Kaiserslautern

Almanya Bundesliga 3

Almanya FF Youtube



16:30

Dornbirn - BW Linz

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



16:30

Liefering - Kapfenberg Bulls

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



16:30

Rapid Wien 2 - St.Polten

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



16:30

Akhmat Grozny - Rostov

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



17:00

Empoli - Fiorentina

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV



17:00

Sampdoria - Verona

İtalya Serie A

S Sport Plus, Bilyoner TV



17:00

Eskilstuna United - Landskrona

İsveç Superettan

Bilyoner TV



17:00

Falkenbergs - Brage

İsveç Superettan

Bilyoner TV



17:00

Gais - Sundsvall

İsveç Superettan

Bilyoner TV



17:00

Helsingborg - Vasteraas

İsveç Superettan

Bilyoner TV



17:00

Östersunds - Akropolis

İsveç Superettan

Bilyoner TV



17:00

Trelleborgs - Jönköpings

İsveç Superettan

Bilyoner TV



17:00

Varnamo - Norrby

İsveç Superettan

Bilyoner TV



17:00

Vasalunds - Orgryte

İsveç Superettan

Bilyoner TV



17:00

Dragovoljac - ND Gorica

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



17:00

Vendsyssel - F.Amager

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



17:00

Radomlje - Domzale

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



17:00

Mikulas - Michalovce

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



17:00

Pohronie - Zlate Moravce

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



17:00

AS Trencin - Dunajska Streda

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



17:00

Tallina Kalev - Tammeka

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



17:00

Bryne - Strommen

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



17:00

Fredrikstad - Ranheim

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



17:00

Grorud - Ham Kam

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



17:00

KFUM Oslo - Jerv

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



17:00

Raufoss - Asane

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



17:00

Start - Sandnes

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



17:00

Stjordals Blink - Aalesund

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



17:00

Ull Kisa - Sogndal

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



17:00

Slask Wroclaw - Stal Mielec

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



17:15

Neftçi Bakü - Sebail

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport



17:30

Bochum - Freiburg

Almanya Bundesliga

Bein Sports Max 2, Tivibu Spor , 4Bilyoner TV



17:30

Köln - Monchengladbach

Almanya Bundesliga

Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



17:30

Greuther Fürth - Hoffenheim

Almanya Bundesliga

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



17:30

Hertha Berlin - Augsburg

Almanya Bundesliga

Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV



17:30

Wolfsburg - B.Dortmund

Almanya Bundesliga

Tivibu Spor 2, Bein Sports 2, Bilyoner TV



18:00

Crystal Palace - Aston Villa

İngiltere Premier Lig

A SporS Sport Plus



18:00

Liverpool - Southampton

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus



18:00

Norwich City - Wolverhampton

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus



18:00

Burgos - Malaga

İspanya La Liga 2

La Liga 123 YoutubeBilyoner TV



18:00

Huddersfield - Middlesbrough

İngiltere Championship

Bein Sports beIN Connect



18:00

Dundee FC - Motherwell

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



18:00

Hearts - St.Mirren

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



18:00

Ross Country - Dundee United

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



18:00

St.Johnstone - Hibernian

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



18:00

Baltika - Kamaz

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



18:15

Valencia - Rayo Vallecano

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV



18:15

Seraing - St.Truiden

Belçika Pro League

Bilyoner TV



18:15

Asteras Tripolis - Atromitos

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV



18:15

Brescia - Pisa

İtalya Serie B

Bilyoner TV



18:30

Famalicao - Portimonense

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



18:30

UTA Arad - Arges

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



18:30

NAC Breda - Helmond

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



19:00

Beşiktaş - Giresunspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



19:00

Lille - Nantes

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3, Bilyoner TV



19:00

Samsunspor - Adanaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



19:00

Aluminij - Tabor Sezana

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Khimki - Krasnodar

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



19:00

A.Klagenfurt - Salzburg

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



19:00

Admira - Wolfsberger

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



19:00

Altach - WSG Tirol

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



19:00

Aluminij - Tabor Sezana

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



19:05

Slaven Belupo - Rijeka

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



19:30

Pogon Szczecin - Lechia Gdansk

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



20:00

Juventus - Atalanta

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV



20:00

Lilleström - Stromsgodset

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



20:00

Odds BK - Valerenga

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



20:00

Grasshoppers - Lugano

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



20:15

Almeria - Huesca

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



20:15

Sporting Gijon - Fuenlabrada

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



20:30

Bayern Münih - Arminia Bielefeld

Almanya Bundesliga

Tivibu Spor 2, Bein Sports 2, Bilyoner TV



20:30

Brighton - Leeds United

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus



20:30

Mallorca - Getafe

İspanya La Liga

Smart Spor HDSpor SmartBilyoner TV



20:30

Cercle Brugge - Mechelen

Belçika Pro League

Bilyoner TV



20:30

KAS Eupen - Kortrijk

Belçika Pro League

Bilyoner TV



20:30

Giannina - AEK

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV



20:30

Smyrnis - Lamia

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV



20:30

Perugia - Cittadella

İtalya Serie B

Bilyoner TV



20:45

Fortuna Sittard - Groningen

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



21:00

Arouca - Boavista

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



21:30

Rapid Bükreş - Mioveni

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



22:00

Zwolle - RKC Waalwijk

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



22:00

Rakow Czestochowa - KGHM Zaglebie

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



22:30

Holstein Kiel - Werder Bremen

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



22:30

Valladolid - Cartagena

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



22:30

Sion - St.Gallen

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



22:45

Venezia - Inter

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV



22:45

Charleroi - Anderlecht

Belçika Pro League

Tivibu Spor 2, Bilyoner TV



22:45

Lommel - Westerlo

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV



23:00

Nice - Metz

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV



23:00

Villarreal - Barcelona

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV



23:00

Palmeiras - Flamengo

Copa Libertadores Final

S SportS Sport Plus, Bilyoner TV



23:00

Willem II - G.A. Eagles

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



23:30

Belenenses - Benfica

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, Bilyoner TV