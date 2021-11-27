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  3. 27 Kasım 2021 Cumartesi günün spor manşetleri | Katar yolunda rakip Portekiz!

27 Kasım 2021 Cumartesi günün spor manşetleri | Katar yolunda rakip Portekiz!

A Milli futbol takımımız, 2022 Dünya Kupası'na katılabilmek için oynayacağı play-off turunda Portekiz ile eşleşti. İşte 27 Kasım 2021 Cumartesi günün spor manşetleri...

27 Kasım 2021 Cumartesi günün spor manşetleri | Katar yolunda rakip Portekiz! 1119