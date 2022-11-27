27 Kasım 2022 Pazar hava durumu: Bazı illerimizde karla karışık yağmur, bazı illerimiz de ise sağanak yağış bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük hava tahmin raporuna göre bugün tüm yurtta hava mevsim normallerinde olması bekleniyor.

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27 Kasım 2022 Pazar hava durumu: Bazı illerimizde karla karışık yağmur, bazı illerimiz de ise sağanak yağış bekleniyor!

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Ordu ve Iğdır çevreleri ile Balıkesir'in batı, Çanakkale'nin güneydoğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevreleri ile Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kırklareli çevrelerinin, gece saatlerinde Balıkesir'in batı ve Çanakkale'nin güneydoğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinin, gece saatlerinde Kıyı Ege'nin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

27 Kasım 2022 Pazar hava durumu: Bazı illerimizde karla karışık yağmur, bazı illerimiz de ise sağanak yağış bekleniyor!

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 18°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİVAS °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

27 Kasım 2022 Pazar hava durumu: Bazı illerimizde karla karışık yağmur, bazı illerimiz de ise sağanak yağış bekleniyor!

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

27 Kasım 2022 Pazar hava durumu: Bazı illerimizde karla karışık yağmur, bazı illerimiz de ise sağanak yağış bekleniyor!

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Iğdır çevrelerinin hafif yağmurlu, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

27 Kasım 2022 Pazar hava durumu: Bazı illerimizde karla karışık yağmur, bazı illerimiz de ise sağanak yağış bekleniyor!

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

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