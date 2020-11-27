27 Kasım ATV Yayın Akışı |Hercai yeni bölümde neler olacak ?
26 Kasım Perşembe ATV yayın akışını sizin için haberimizde derledik. ATV gündüz kuşağında, dobra konuşmalarıyla ve araladığı sır perdeleriyle sevilen program "Müge Anlı ile Tatlı Sert" yer alırken, cuma akşamlarının sevilen dizisi "Hercai" yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. İşte ATV yayın akışı...
27 Kasım Cuma ATV yayın akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi "Hercai" yeni bölümüyle ATV ekranlarında yayınlanacak. Dizinin 49. bölümünde Reyyan ile Miran ne öğrenecek? Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 27 Kasım Cuma ATV yayın akışı...
ATV 27 Kasım 2020 Cuma Yayın Akışı
07.00 Kahvaltı Haberleri
08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 ATV Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma
16.20 Esra Erol'da
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Hercai
HERCAİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Reyyan'a olan saplantılı aşkı nedeniyle onu kaçırmak isteyen Aslan, Hazar'ı vurmuş, son anda yetişen Mahfuz tarafından kendisi de vurulmuştur. Hazar'ı hayatta tutmak için var gücüyle çabalayan Reyyan ve Miran ise perişandır. Babasının Hazar olduğu bilgisini henüz sindiremeyen Miran şimdi bir de onu kaybetme ihtimaliyle karşı karşıyadır. Aslanbeyler, Füsun Aslanbey'in gelişiyle yeni düzene alışmaya çalışırken konağa gelen haber karşısında bir kez daha yıkılırlar. Azize ise artık sadece Şadoğulları'nı değil Füsun'u da karşısına alacaktır. Babasının Miran'la ilgili planlarını öğrenen Cihan harekete geçerken Nasuh, Azat'a Azize hakkında öğrendiği her şeyi anlatır. İçinde bulundukları zor günlerden sevdalarına ve birbirlerine tutunarak, el ele geçmeye çalışan Reyyan ve Miran öğrendikleri büyük haber karşısında gözyaşlarına boğulurlar. Artık kaybedecek bir şeyi kalmadığını düşünen Azize ise Nasuh'u çiftliğe çağırır, bir yandan da korkunç planını gerçekleştirmek için Mahmut'a emir verir. Hazar ve Aslan yaşayacak mı? Reyyan ve Miran ne öğrendiler? Azize, Nasuh'la neden buluştu?
"Hamileyim, bebeğimiz olacak..."
Reyyan'a olan saplantılı aşkı nedeniyle onu kaçırmak isteyen Aslan, Hazar'ı vurmuş, son anda yetişen Mahfuz tarafından kendisi de vurulmuştur. Hazar'ı hayatta tutmak için var gücüyle çabalayan Reyyan ve Miran ise perişandır. Babasının Hazar olduğu bilgisini henüz sindiremeyen Miran şimdi bir de onu kaybetme ihtimaliyle karşı karşıyadır. Aslanbeyler, Füsun Aslanbey'in gelişiyle yeni düzene alışmaya çalışırken konağa gelen haber karşısında bir kez daha yıkılırlar. Azize ise artık sadece Şadoğulları'nı değil Füsun'u da karşısına alacaktır. Babasının Miran'la ilgili planlarını öğrenen Cihan harekete geçerken Nasuh, Azat'a Azize hakkında öğrendiği her şeyi anlatır. İçinde bulundukları zor günlerden sevdalarına ve birbirlerine tutunarak, el ele geçmeye çalışan Reyyan ve Miran öğrendikleri büyük haber karşısında gözyaşlarına boğulurlar. Artık kaybedecek bir şeyi kalmadığını düşünen Azize ise Nasuh'u çiftliğe çağırır, bir yandan da korkunç planını gerçekleştirmek için Mahmut'a emir verir. Hazar ve Aslan yaşayacak mı? Reyyan ve Miran ne öğrendiler? Azize, Nasuh'la neden buluştu?
HARCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Reyyan'a olan saplantılı aşkı nedeniyle onu kaçırmak isteyen Aslan, Hazar'ı vurmuş, son anda yetişen Mahfuz tarafından kendisi de vurulmuştur. Hazar'ı hayatta tutmak için var gücüyle çabalayan Reyyan ve Miran ise perişandır. Babasının Hazar olduğu bilgisini henüz sindiremeyen Miran şimdi bir de onu kaybetme ihtimaliyle karşı karşıyadır. Aslanbeyler, Füsun Aslanbey'in gelişiyle yeni düzene alışmaya çalışırken konağa gelen haber karşısında bir kez daha yıkılırlar. Azize ise artık sadece Şadoğulları'nı değil Füsun'u da karşısına alacaktır. Babasının Miran'la ilgili planlarını öğrenen Cihan harekete geçerken Nasuh, Azat'a Azize hakkında öğrendiği her şeyi anlatır. İçinde bulundukları zor günlerden sevdalarına ve birbirlerine tutunarak, el ele geçmeye çalışan Reyyan ve Miran öğrendikleri büyük haber karşısında gözyaşlarına boğulurlar. Artık kaybedecek bir şeyi kalmadığını düşünen Azize ise Nasuh'u çiftliğe çağırır, bir yandan da korkunç planını gerçekleştirmek için Mahmut'a emir verir.