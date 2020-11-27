27 Kasım ATV Yayın Akışı |Hercai yeni bölümde neler olacak ?

27 Kasım Cuma ATV yayın akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi "Hercai" yeni bölümüyle ATV ekranlarında yayınlanacak. Dizinin 49. bölümünde Reyyan ile Miran ne öğrenecek? Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 27 Kasım Cuma ATV yayın akışı...

ATV 27 Kasım 2020 Cuma Yayın Akışı

07.00 Kahvaltı Haberleri

08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma

16.20 Esra Erol'da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Hercai

HERCAİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Reyyan'a olan saplantılı aşkı nedeniyle onu kaçırmak isteyen Aslan, Hazar'ı vurmuş, son anda yetişen Mahfuz tarafından kendisi de vurulmuştur. Hazar'ı hayatta tutmak için var gücüyle çabalayan Reyyan ve Miran ise perişandır. Babasının Hazar olduğu bilgisini henüz sindiremeyen Miran şimdi bir de onu kaybetme ihtimaliyle karşı karşıyadır. Aslanbeyler, Füsun Aslanbey'in gelişiyle yeni düzene alışmaya çalışırken konağa gelen haber karşısında bir kez daha yıkılırlar. Azize ise artık sadece Şadoğulları'nı değil Füsun'u da karşısına alacaktır. Babasının Miran'la ilgili planlarını öğrenen Cihan harekete geçerken Nasuh, Azat'a Azize hakkında öğrendiği her şeyi anlatır. İçinde bulundukları zor günlerden sevdalarına ve birbirlerine tutunarak, el ele geçmeye çalışan Reyyan ve Miran öğrendikleri büyük haber karşısında gözyaşlarına boğulurlar. Artık kaybedecek bir şeyi kalmadığını düşünen Azize ise Nasuh'u çiftliğe çağırır, bir yandan da korkunç planını gerçekleştirmek için Mahmut'a emir verir. Hazar ve Aslan yaşayacak mı? Reyyan ve Miran ne öğrendiler? Azize, Nasuh'la neden buluştu?

"Hamileyim, bebeğimiz olacak..."

Reyyan'a olan saplantılı aşkı nedeniyle onu kaçırmak isteyen Aslan, Hazar'ı vurmuş, son anda yetişen Mahfuz tarafından kendisi de vurulmuştur. Hazar'ı hayatta tutmak için var gücüyle çabalayan Reyyan ve Miran ise perişandır. Babasının Hazar olduğu bilgisini henüz sindiremeyen Miran şimdi bir de onu kaybetme ihtimaliyle karşı karşıyadır. Aslanbeyler, Füsun Aslanbey'in gelişiyle yeni düzene alışmaya çalışırken konağa gelen haber karşısında bir kez daha yıkılırlar. Azize ise artık sadece Şadoğulları'nı değil Füsun'u da karşısına alacaktır. Babasının Miran'la ilgili planlarını öğrenen Cihan harekete geçerken Nasuh, Azat'a Azize hakkında öğrendiği her şeyi anlatır. İçinde bulundukları zor günlerden sevdalarına ve birbirlerine tutunarak, el ele geçmeye çalışan Reyyan ve Miran öğrendikleri büyük haber karşısında gözyaşlarına boğulurlar. Artık kaybedecek bir şeyi kalmadığını düşünen Azize ise Nasuh'u çiftliğe çağırır, bir yandan da korkunç planını gerçekleştirmek için Mahmut'a emir verir. Hazar ve Aslan yaşayacak mı? Reyyan ve Miran ne öğrendiler? Azize, Nasuh'la neden buluştu?

HARCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Reyyan'a olan saplantılı aşkı nedeniyle onu kaçırmak isteyen Aslan, Hazar'ı vurmuş, son anda yetişen Mahfuz tarafından kendisi de vurulmuştur. Hazar'ı hayatta tutmak için var gücüyle çabalayan Reyyan ve Miran ise perişandır. Babasının Hazar olduğu bilgisini henüz sindiremeyen Miran şimdi bir de onu kaybetme ihtimaliyle karşı karşıyadır. Aslanbeyler, Füsun Aslanbey'in gelişiyle yeni düzene alışmaya çalışırken konağa gelen haber karşısında bir kez daha yıkılırlar. Azize ise artık sadece Şadoğulları'nı değil Füsun'u da karşısına alacaktır. Babasının Miran'la ilgili planlarını öğrenen Cihan harekete geçerken Nasuh, Azat'a Azize hakkında öğrendiği her şeyi anlatır. İçinde bulundukları zor günlerden sevdalarına ve birbirlerine tutunarak, el ele geçmeye çalışan Reyyan ve Miran öğrendikleri büyük haber karşısında gözyaşlarına boğulurlar. Artık kaybedecek bir şeyi kalmadığını düşünen Azize ise Nasuh'u çiftliğe çağırır, bir yandan da korkunç planını gerçekleştirmek için Mahmut'a emir verir.