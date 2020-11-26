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  3. 27 Kasım Cuma İSKİ su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara su kesintisi | İZSU - İSKİ - ASKİ

27 Kasım Cuma İSKİ su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara su kesintisi | İZSU - İSKİ - ASKİ

27 Kasım tarihinde yapılacak planlı su kesintileri, üç büyükşehir için İZSU, İSKİ ve ASKİ sitelerinde yayımlanmakta. Biz de haberimizde, bu kentlerde yaşayan vatandaşların önlem alması için su kesintisi bilgilerini derledik. İşte detaylar...

27 Kasım Cuma İSKİ su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara su kesintisi | İZSU - İSKİ - ASKİ

27 Kasım tarihinde yaşanacak planlı su kesintileri, vatandaşlar için merak konusu haline geldi. İlçe ve mahallelerinde gerçekleşecek kesintileri öğrenerek buna göre önlem almak isteyen metropol şehir sakinleri, arama motorlarında İzmir, İstanbul, Ankara su kesintisi başlıklarıyla araştırma yapmaya başladı. İşte o üç büyük şehirde yaşanacak planlı su kesintisi bilgileri...

27 KASIM İSKİ SU KESİNTİSİ

27 Kasım Cuma tarihinde İSKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiler arasında henüz planlı su kesintisi bulunmamaktadır. İSKİ, web sitesine yeni veriler eklendiğinde haberimiz güncellenecektir.

27 KASIM ASKİ SU KESİNTİSİ

27 Kasım Cuma tarihinde ASKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiler arasında henüz planlı su kesintisi bulunmamaktadır. ASKİ, web sitesine yeni veriler eklendiğinde haberimiz güncellenecektir.

27 KASIM İZSU SU KESİNTİSİ

27 Kasım Cuma tarihinde İZSU'nun resmi internet sitesinde yer alan bilgiler arasında henüz planlı su kesintisi bulunmamaktadır. İZSU, web sitesine yeni veriler eklendiğinde haberimiz güncellenecektir.

Berna Akkaya
Editör


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