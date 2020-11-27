27 Kasım FOX TV Yayın Akışı |Çocukluk yeni bölümde neler olacak ?

27 Kasım Cuma FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi diziler var? Cuma akşamlarının sevilen dizisi "Çocukluk" yetimhanede büyüyen kızların yaşadıklarını anlatırken duygulandırmaya devam ediyor. Peki dizinin yeni bölümünde neler yaşayacak? FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 27 Kasım Cuma FOX TV yayın akışı...

FOX TV 27 Kasım 2020 Cuma Yayın Akışı

07.00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08.00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.45 Aşk Yeniden

14.00 Temizlik Benim İşim

16.00 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Çocukluk

23.45 Sen Çal Kapımı

ÇOCUKLUK YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız, Burcu Özberk, Kübra Süzgün, Nilay Yeral ve Derinsu Akkuş'un yer aldığı dizinin yeni bölümünde Çocukluk dizisinin yeni bölümünde mavi yurttan kaçar.Mahir, Ali Kaan'ın biyolojik oğlu olduğunu öğreniyor. Mavi ise gecenin bir vakti öğrendiklerine üzülüp kaçıyor. Öte yandan Ali Kaan'ın da ortadan kaybolması şüphe yaratıyor.

ÇOCUKLUK SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Ayşegül’le Mahir henüz yaşadıkları anın etkisini üzerlerinden atamadan Mavi’nin ateşlendiği haberiyle yuvaya koşarlar. Kabakulak geçiren küçük kız ateşin etkisiyle babasının onu bırakmamasını sayıklar. Kızın haline dayanamayan Mahir, onu bırakamaz ve hastalığın diğer çocuklara da bulaşmaması için Mavi’ye, Ayşegül’ün evinde bakmaya başlar. Ayşegül, Mahir ve Mavi, hiç beklemedikleri şekilde küçük sevgi dolu bir aile haline gelirlerken Gülay da kocasından gizli, oğlu olduğu söylenen çocukla bir yolculuğa çıkar. Masum başlayan bu yolculuk, oğlanın beraberinde getirdiği büyük gizem yüzünden başta Gülay ve Mahir olmak üzere, Ayşegül ve Mavi’nin de hayatını alt üst edecektir.