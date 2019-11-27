27 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? |Gelinim Mutfakta 27 Kasım puanları
Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 27 Kasım Çarşamba Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde...
Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Hülya ve gelini Aydan mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar!
Kanal D Gelinim Mutfakta 27Kasım canlı izlemek için linki tıklayınız
GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ
Analı Kızlı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Analı Kızlı tarifi
KAYNANALARIN PUANLARI
Hülya Kaynana:
Aydan Gelin: puan (kendi gelini)
Melike gelin: puan
Elif Gelin: puan
Duygu Gelin: puan
Çiğdem Kaynana:
Elif Gelin: 3 puan (kendi gelini)
Melike Gelin: 5 puan
Aydan gelin: 1 puan
Duygu Gelin: 2 puan
Şaheste kaynana:
Melike Gelin 5 puan (kendi gelini)
Duygu gelin: 1 puan
Elif Gelin: 4 puan
Aydan Gelin: 2 puan
Aysel Kaynana:
Duygu gelin: (kendi gelini)
Aydan gelin: puan
Elif gelin: puan
Melike gelin: puan
Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "...."oldu Günün en düşük puanını ise "..." aldı
***Çeyrek altını alan gelin ise "..." oldu***
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