27 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? |Gelinim Mutfakta 27 Kasım puanları

Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Hülya ve gelini Aydan mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar!

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ

Analı Kızlı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Analı Kızlı tarifi

KAYNANALARIN PUANLARI

Hülya Kaynana:

Aydan Gelin: puan ( kendi gelini)

Melike gelin: puan

Elif Gelin: puan

Duygu Gelin: puan

Çiğdem Kaynana:

Elif Gelin: 3 puan ( kendi gelini)

Melike Gelin: 5 puan

Aydan gelin: 1 puan

Duygu Gelin: 2 puan

Şaheste kaynana:

Melike Gelin 5 puan (kendi gelini)

Duygu gelin: 1 puan

Elif Gelin: 4 puan

Aydan Gelin: 2 puan

Aysel Kaynana:

Duygu gelin: (kendi gelini)

Aydan gelin: puan

Elif gelin: puan

Melike gelin: puan

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "...."oldu Günün en düşük puanını ise "..." aldı