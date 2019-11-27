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27 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? |Gelinim Mutfakta 27 Kasım puanları

Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 27 Kasım Çarşamba Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde...

27 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? |Gelinim Mutfakta 27 Kasım puanları

Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Hülya ve gelini Aydan mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar! 

Kanal D Gelinim Mutfakta 27Kasım canlı izlemek için linki tıklayınız

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ

Analı Kızlı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Analı Kızlı tarifiAnalı Kızlı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Analı Kızlı tarifi

KAYNANALARIN PUANLARI

Hülya Kaynana:

Aydan Gelin: puan (kendi gelini)

Melike gelin: puan

Elif Gelin: puan                                          

Duygu Gelin: puan

Çiğdem Kaynana:

Elif Gelin: 3 puan (kendi gelini)

Melike Gelin: 5  puan

Aydan gelin: 1 puan

Duygu Gelin: 2 puan

Şaheste kaynana:

Melike Gelin 5 puan (kendi gelini)

Duygu gelin: 1 puan

Elif Gelin: 4 puan                                                                     

Aydan Gelin: 2 puan

Aysel Kaynana:

Duygu gelin:  (kendi gelini)

Aydan  gelin:  puan

Elif gelin:  puan 

Melike gelin:  puan

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "...."oldu Günün en düşük puanını ise  "..." aldı

***Çeyrek altını alan gelin ise "..." oldu***

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