27 Kasım Kanal D Yayın Akışı | Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak ?

27 Kasım Cuma yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağının en sevilen programlarından "Gelinim Mutfakta" da bugün hangi yemekler yapılacak? Günün ikinci yarısında ise cuma akşamlarının en sevilen polisiye dizisi "Arka Sokaklar" izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 27 Kasım Cuma Kanal D yayın akışı...

KANAL D 27 Kasım 2020 Cuma Yayın Akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

14:00 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ekip, Engin Müdür eşliğinde Rıza Babayı yeni yaşamında ziyarete gider. Onu tekrar mesleğe döndürmek için uğraşı halindedirler. Rıza Baba ise, meslekten kopmadığını onlara söyleyerek çocukları gibi gördüğü ekibin her zaman yanında olacağını hissettirir. Bu durum Engin Müdürün nişan merasiminde net olarak görülür. Rıza Baba, Engin Müdür ve Başak'ı ilk adımlarında yalnız bırakmaz ve nişan yüzüklerinin kurdelesini keser. Bir mutluluk da Hüsnülerin evinde yaşanır. Esra babası ile birlikte tanışma yemeği için Çoban Ailesinin evindedir. Kayınbabasının yeni torun istemesi Hüsnü ve Çoban Ailesini şaşkın bırakır.

Mutlu haberlerin yanında ekibi mutsuz eden bir hadise yaşanır. Bahar, Hakan ile yaşadığı sıkıntılı durumlar yüzünden ekipten ayrılmak için dilekçe verir. Bu kararı Hakan'ı çok sinirlendirse de Bahar kararında nettir.

Servan'ın şarampole yuvarlanan arabanın içinde olduğunu düşünmektedir. Adli tıptan gelen haber ile şaşkına dönerler. İkinci büyük şaşkınlığı ise, bombalı bir eylem hazırlığında olduğu haberini aldıklarında yaşarlar. Tüm ekip Servan'ı bulmak için seferber olur. İhbarlarla Servan'ın olası mekanlarına operasyon düzenleyen ekibimiz adamlarından birisini yakalamayı başarır. Servan, canlı bomba eylemi ile okulları hedef almıştır. Canlı bomba belirledikleri okulun önüne gelir. Çocuklar okul bahçesinde her şeyden habersiz teneffüs yapmaktadırlar. Ekip, canlı bombanın kendisini patlatmasını engelleyebilecek mi? Çocuklar tehlikeli durumdan kurtulmayı başarabilecekler mi? Ekip, Servan'ı etkisiz hale getirebilecek mi?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Servan, başarılı operasyonlardan sorumlu tuttuğu Rıza Baba ve ekibinden intikam almak için gaddarca bir yola girer. Rıza Baba ailesi ile uykudayken evlerini kundaklar ve yanan evden çıkmalarını önlemek için de dışarıda pusu kurarlar. Çıkmaya yeltendikleri sırada onlara ateş ederek eve tekrar girmelerine neden olurlar. Rıza Baba ve ailesi ekibin gelmesiyle bu cehennem ortamından kurtulmayı başarırlar; fakat, eşi Ayla dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırılır. Durumu ciddidir.

Ekip, hemen Servan ve örgütünün peşine düşer. Servan, durmak bilmiyordur. Para ihtiyacını karşılamak için zengin bir adamın küçük kızını kaçırır. Adam, Rıza Babayı tanıdığından dolayı ondan yardım ister. İşin ucunda Servan'ın olduğunu öğrenince vakit kaybetmeden olaya dahil olurlar. İstenilen para toplandıktan sonra buluşma yerinde ekibimiz yerini alır. Parayı almaya Servan yerine adamları gelir. Küçük çocuk da yoktur yanlarında. Adamları takip eden ekibimiz Servan'a ulaşır ve aralarında bir kovalamaca başlar. Servan'ın içinde bulunduğu araba şarampole yuvarlanarak infilak eder. Servan'ın ölüp, ölmediği ise çıkacak olan adli tıp raporundadır.

Rıza Baba yaşanan bu olaydan sonra bir karar alır. Bu kararını da ekibimize sesli mesajla iletir. Mesajı dinleyen ekip büyük şaşkınlık yaşar.