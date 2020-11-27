27 Kasım Star TV Yayın Akışı |Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'ta neler olacak?

27 Kasım Cuma Star TV yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Güne enerjik başlamanızı sağlayan, çeşitli konuklarıyla her alandan bahseden Demet Akalın ve Alişan'ın sunuculuğunu üstlendiği "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" yayınlanırken, Akşam ise yerli sinema filmi izleyici karşısına çıkacak . İşte 27 Kasım Cuma Star TV yayın akışı...

STAR TV 27 Kasım 2020 Cuma Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Bir Demet Tiyatro

18.40 Star Haber

20:00 Yerli dizi/sinema

DEMET İLE ALİŞAN İLE SABAH SABAH SON BÖLÜM KONUKLARI KİMDİ?