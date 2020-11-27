27 Kasım Star TV Yayın Akışı |Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'ta neler olacak?
Ekranların sevilen kanalı Star TV 27 Kasım Cuma yayın akışını sizler için derledik. Güne yeni başlayanların sevdiği fenomen program Demet ve Alişan ile Sabah Sabah yeni bölümünde yepyeni konuklarıyla ekranlarında yer alırken, akşam ise yerli sinema filmi seyirci karşısında olacak. İşte Star TV yayın akışı...
27 Kasım Cuma Star TV yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Güne enerjik başlamanızı sağlayan, çeşitli konuklarıyla her alandan bahseden Demet Akalın ve Alişan'ın sunuculuğunu üstlendiği "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" yayınlanırken, Akşam ise yerli sinema filmi izleyici karşısına çıkacak . İşte 27 Kasım Cuma Star TV yayın akışı...
STAR TV 27 Kasım 2020 Cuma Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Bir Demet Tiyatro
18.40 Star Haber
20:00 Yerli dizi/sinema
DEMET İLE ALİŞAN İLE SABAH SABAH SON BÖLÜM KONUKLARI KİMDİ?
Programın bugünkü konukları da merak konusu. Mehmet Emin Kırgil, Güler Işık ve Dr. Ayça Kaya canlı yayında izleyiciyle buluştu. Yapımcılığını Global Medya’nın üstlendiği Demet Akalın ve Alişan’la çok özel bir program. Hem gülmek, hem eğlenmek, hem de bilgilenmek için herkes ekran başına. Müzik, ünlü konuklar, magazin gündemini belirleyen başlıklar sadece bu programda! Mutfakta pratik lezzetler, ekonomik menüler, hayatı kolaylaştıracak püf noktalar bu programda... Sevilen ünlüler, bilinmeyenleri ve özel itiraflarıyla Demet ve Alişan’ın konuğu oldu.