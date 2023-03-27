27 Mart- 2 Nisan Haftalık Burç Yorumu! Terazi burcu sakın gizli saklı işler yapmayın aman dikkat!

Günlük burç yorumu astrolojiye ilgi duyan okurlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. 27 Mart-2 Nisan 2023 günlük burç yorumları hayatınızı ne kadar etkileyecek? Hak ettiklerinizi kazanacak yoksa sabırsız davranıp elinizden kaçıracak mısınız? İşte Nuray Sayarı'dan haftalık burç yorumları.

KOÇ BURCU

Güneş koç burcuna geçiyor. Kendiniz ve kararlarınızdan emin olacağınız haftadasınız. Bazı kişilerin tavırları sizleri şaşırtabilir. Yeni ay bu hafta hayatınız çok güzel etkileyecek ve yeni başlangıçlara girişeceksiniz. İşleriniz dilekleriniz ve isteklerinizde şanslı olacağınız bir hafta da olacaksınız. Yeniliklere adım atarak hedef ve ideallerinizle ilgili önemli değişim ve dönüşümler yaşayacaksınız. Aile ve yuva alanlarınızla ilgili hareketlenmeler başlayabilir. Aile içi ilişki ve beraberliklerinizde düşünerek konuşursanız mükemmel bir hayat yaşayacaksınız. Düşünmeden konuşursanız kırıcı olup etrafınızı üzebilirsiniz. İnsanların sizi yanlış anlamasına neden olabilirsiniz. Eğer ki işiniz yoksa ve maddi anlamda kaygılıysanız bu kaygılarınız geçecek. Acele etmez sakin olursanız her şey yoluna girecek. Alıngan olabileceğiniz bir haftadasınız bu nedenle iş arkadaşlarınızın tavırları sizi düşündürebilir ve fevri davranabilirsiniz.

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Haftanın spotu: Alınganlığa karşı dikkatli olun.

BOĞA BURCU

Hafta boyunca planlı çalışın. Dikkat çekici olacağınız bir haftadasınız. Kısmetiniz açılıyor ardı arkası kesilmiyor. Kalbiniz boş ve yalnızsanız karşınıza çıkacak kişileri değerlendireceğiniz bir sürece gireceksiniz. Gizli düşmanlara karşı temkinli olmalısınız. Düşmanlarınız ortaya çıkacak. Kariyerinizle ilgili önemli değişimler yaşayacaksınız . Eğer ki işiniz yoksa yeni bir işe başlayacaksınız. Marsın yengeç burcuna geçmesiyle yakın çevrenizle ilgili hareketli bir sürece gireceksiniz. Kuzen ve kardeşlerinizle sosyal ilişkilerinizde sorunlarını size anlatabilirler. Başkalarının ilişkilerine müdahale etmeyin zira suçlanabilirsiniz. Kimsenin özel hayatına karışmamaya özen gösterin. Aldığınız kiloları vereceğiniz bir haftada olacaksınız.

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Haftanın soptu: Kendi önünüze bakın, kendi hayatınıza odaklanın.

İKİZLER BURCU

Özellikle sizi korkutan ve kaygılandıran durumlar artabilir. Kendinize olumlama yapın sağlıklı olduğunuzu düşünün. İş hayatınızda kendinize olan güven artacak, gelecek korkularınız geride kalacak. Partnerinize karşı tutarsız davranacaksınız. Dikkat etmeniz gerekir. Hukuksal alanda işleriniz varsa yoluna girecek. Davet ve organizasyonlara katılıp arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Eğitim de yeni kararlar alabilirsiniz. Gelişime açık bir haftadasınız. Marsın yengeç burcuna geçmesiyle kişisel finansınızda zorlanacağınız hissine kapılacaksınız. Kıtlık bilincine girmeyin. Hayatınızdan çıkardığınız kişiler size geri dönüp barışabilirsiniz.

Haftanın spotu: Hiç bir an gelecek korkusu yaşamayın.

YENGEÇ BURCU

Zor günler geride kalıyor. Haftanın ilk dört günü çok yoğun olacak ve kendinize ayıracak zaman bulamayacaksınız. Fakat kendi içinize dönerek ruhunuzu keşfetmek size iyi gelecektir. Kariyerinizde yeni başlangıçlara adım atacaksınız. Geçmişten gelen problemlerin yitip gittiğiniz ve rahatlamanız gerektiğinin bilincinde olacaksınız. Kendinize ait özelinizi anlatmanız sizin pişman olmanıza sebep olabilir. Bozulmuş iş ve ilişkileriniz varsa bu hafta sizi şüphelendiren birçok şeyin cevabını alacaksınız. İştahınızı kontrol altına alın kilo almamaya özen gösterin.

Haftanın Spotu: İradeli olun

ASLAN BURCU

ilişkilerdeki samimiyetsiz davranıştan arınmalısınız. Çevrenizdekilere olumsuzluklar yaşayabilirsiniz. İşiniz ve kariyerinizle ilgili sabit fikirli olmamaya yeni başlangıçlara adım atmaya özen göstermelisiniz. Evlilik ve ikili ilişkilerde dönüşüm yaşayabilirsiniz. Saplantılardan arınabilirsiniz. Doğru kararları daha kolay bir şekilde alabilecek ve hayatınızı yeniden inşa edeceksiniz. İlişkilerinizi yaşamak eskisi gibi olmayacak. Tüm yüklerinizden kurtulup arınacaksınız. Mars'ın yengeç burcuna geçmesiyle ruhsal alanınızda özen göstereceksiniz. İş yaşantınızdaki kişilerle olumsuzluklar yaşayabilir, yaşam enerjinizde dengesizlikler yaşayabilirsiniz. Sevmediğiniz kişilerle aynı ortamı paylaşmak zorunda kalabilirsiniz. Mesafeli ve sınırlı ilişkilerinizde mış gibi yapmayın. Kendinize baskı kurmayın başkasına da kurmamaya özen gösterin.

Haftanın spotu: Olmanız gerektiği gibi olun. Davranmanız gerektiği gibi davranın.

BAŞAK BURCU

Aşk hayatınızda endişelenmekten vazgeçin. Kötü ilişkilerinizle yüzleşmiş olabilirsiniz. Kendiniz hakkında kötü düşünmeyin. Endişelenmekten vazgeçin. İş ve kariyer yaşamlarında ortaklık alanlarınızda yeni başlangıçlar yapacaksanız araştırmalar yapın. Sağlam adımlar atarak yolunuzda ilerleyin. İnsanları olduğu gibi görüp kabul etmelisiniz. Çalışma hayatınızla ilgili önemli değişimler yaşayabilirsiniz. İşinize sarılın. Sahip çıkıp şikayetçi olmayın. Sosyal çevrenizle uyumlu olmaya özen gösterin. Öfke içerisinde bulunmayın ve aykırı davranmayın. Evli iseniz eşinizin geliri ile olumlu değişimler yaşayabilirsiniz.

Haftanın spotu: Çevrenizle uyumlu olun.

TERAZİ BURCU

Aşk hayatınızda gizli saklı işler yaşıyorsanız dikkat edin. Geçmişte yaşadığınız zorlukları düşünmekten vazgeçin. Yoksa daha büyük sıkıntıları hayatınıza çekmenize neden olacaksınız. Bu durumdan vazgeçmeniz gerekir. Enerjisini sevmediğiniz kişileri yanınızda tutmayın. İkili ilişkilerinizde uyumlu ve huzurluysanız güzel başlangıçlara adım atabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili ciddi mücadeleler verebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla ilgili sorumluluklarınıza odaklanın özel hayatları ile ilgilenmeyin. Haksızlıklara maruz kalabilir, arkanızdan konuşulabilecek bir haftadansınız. Sevmediğiniz arkadaşlarınızla vakit geçirmeyin.

Haftanın Spotu: Geçmişi bırak geleceğe bak.

AKREP BURCU

Artan sorumlulukları gözünüzde büyütmeyin, kariyerinizle ilgili kaygınız olması. Partnerinize hassas davranın. Şikayetçi olmayı bırakın. Evren size şikayetçi olmadığınızda hizmet edecektir. Çalışma hayatınızda sorumluluklarınızla ilgili sakin yavaş adımlar atabilirsiniz. Ev aile alanlarınızda yenilikler yaşayabilir, yeni bir eve taşınabilirsiniz. Hangi konuda mücadele veriyorsanız başarılı sonuçlar yaşayabilirsiniz. Sosyal ilişkilerinizde hayatınızdan çıkardığınız kişiler size geri dönebilir. Dönüşleri kabul edin ama merkezinize koymayın. İç sesinizi dinleyin. İyi ilişkiler içerisinde olun fakat kendinizi hiçbir şeye feda etmeyin. Önce ben demelisiniz.

Haftanın spotu: Fedakarlıktan kaçının.

YAY BURCU

İş hayatınızda emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Hiçbir şey için boşuna mücadele etmediğinizi göreceksiniz. Hiçbir şey için bu hafta boşuna sabretmediğinizi göreceksiniz. Maddi manevi sevinecek ve iyi ki sabırlı olmuşum diyeceksiniz. Yeni aşk başlangıçlarına adım atabilirsiniz. Evli olup ilişkisinde soğuma hissedeneler ilişkilerini sorgulayabilir. Bu hafta ne kadar kıymetli ve özel olduğunuzu net bir şekilde duyacak ve göreceksiniz. Kardeş kuzen ve yakın çevreyle ilgili önemli değişimler yaşayabilirsiniz. Miras konularında beklentileriniz varsa sorumluluklar sayesinde umutsuz olmamalı ve çözüme ulaşacaksınız. Borçlarınız varsa çözümlenmesine özen göstermeniz gerekecek. Kaygı yaşayabilirsiniz ama her şeyin üstesinden gelebilirsiniz. Aşk acısı yaşayan yay burçları ise korkmamalı. Sevdiğiniz kişi geri dönecek. Barışmalar ve affetmeler söz konusu. İlişkilerinize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Haftanın spotu: Hiçbir şey için boşuna mücadele etmediğinizin farkına varın.

OĞLAK BURCU

Hayatınızı yeniden yapılandırmak isteyeceğiniz bir haftadasınız. Aile ve parteriniz arasında kalmamaya çalışın. Kaygı ve korku yaşayabilirsiniz. Yaşadığınız ilişkileri gözlemleyin. Ani gelecek kararı almayın. Evli oğlaklar eşiniz ve ailesi arasında kalmayın. Eviniz ile ilgili yeni adımlar atabilir ev eşyaları alabilirsiniz. Finansınızda olumlu değişimler yaşayabilirsiniz. Anlaşma ve sözleşmelerde dikkatli olun. Yanılgıya ve yanlışa düşmeyin.

Haftanın spotu: Aşkta aile ve partner arasında kalmayın.

KOVA BURCU

Sevgili kova burcu olanlar, bu hafta sizi yoran işlerin sonucunu alacaksınız. İş hayatında ani değişimler yaşayabilirsiniz. Gelecek korkusu yapmayın. Sorumluluklarınız neler gözlemleyin. İçsel dünyanıza odaklanın. Baskılarınızın üstünüzden gitmesiyle rahatlayacaksınız. Güneşin koç burcuna geçiş yapması ticari faaliyetlerinizde artış yaşamaya neden olacak. Çalışan ve sorumluluk sahibi olan kovalar maddi ve kariyer olarak yükseleceksiniz. Yeni başlangıçlara güvenle adım atacaksınız. Hayatınızda yeni değişimler yaşayacak eski sizden uzaklaşacaksınız. Her alanda hayatınızı yeniden inşa edeceksiniz. Zirve yükselişler yaşayacak havalara uçacaksınız.

Haftanın spotu: Akışta kalın, değişime direnmeyin.

BALIK BURCU

Sosyal ilişkilerinizde yenilikçi olacaksınız bir haftadasınız. Paranızı değerlendirerek yatırım yapmalısınız. Yeni insanların hayatınıza girmesinden memnun olacaksınız. Yatırım yapacaksanız çok araştırma yapmalısınız. Ani ve hızlı karar vermeyin. Ruhsal dünyanızda önemli bir karar vermeniz gerekir. Tükenmiş ve yıpranmış olmadığınızın farkına varacaksınız. Ruhsal dünyanızı geliştirmeniz gerekecek. İçsel dünyanızda olgunlaşıp zenginleşeceğiniz bir haftadasınız. Sağlığınıza dikkat edin sakatlanma yaşamayın. Hakkınızda yapılan konuşmaları duyduysanız sorgulayacaksınız. Aile büyüklerinizle kırgınlıklarınız varsa daha huzurlu ilişkiler ininde olun.

Haftanın spotu: Hak ettiğiniz başarıları elde edeceğinizden emin olun.