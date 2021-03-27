27 Mart 2021 Cumartesi ATV Yayın Akışı |Kardeşlerim yeni bölümüyle ATV'de
ATV 27 Mart 2021 Cumartesi yayın akışında neler var? ATV' de güne " atv'de Hafta Sonu" ile başlarken, akşam ise fenomen dizi "Kardeşlerim" yeni bölümüyle saat 20.00'da izleyici karşısında olacak. İşte ATV yayın akışı...
ATV 27 Mart 2021 Cumartesi Yayın Akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne "atv'de Hafta Sonu" ile başlarken, hemen ardından "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı yayınlanacak. Akşam ise "Kardeşlerim" dizisi yeni bölümü ile ekranlarda yerini alacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? ATV 27 Mart 2021 Cumartesi Yayın Akışı...
ATV 27 MART 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Ferdinand
120:00 Bir Zamanlar Çukurova
15:30 Kardeşlerim
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
KARDEŞLERİM DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ
Melisa'nın Kadir'e hazırladığı sürpriz, Kadir'i Ömer'e karşı zor duruma düşürür. Kardeşlerin yaşadığı yaşam mücadelesi karşısında Şengül'ün merhametsizliği Orhan'ı iyice çileden çıkarır. Suzan'dan hiç beklemediği bir şey öğrenen Akif, büyük panik yaşar ve durumu idare etmekte zorlanır.
Suzan'ı oyalamaya çalışırken işler sarpa sarar ve Suzan artık gemileri yakmaya karar verir. Akif ve Nebahat karşı karşıya gelirler. Nebahat, Kadir'i ve kardeşlerini kullanarak öyle bir hamle yapar ki bütün gerçekler gün yüzüne çıkmaz üzeredir.