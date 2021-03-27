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27 Mart 2021 Cumartesi Show TV Yayın Akışı |Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümüyle Show'da

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yer alan Show TV'de bugün yayınlanacak dizileri sizler için derledik. Show TV 27 Mart 2021 Cumartesi gündüz kuşağında "Cumartesi Sürprizi" yer alırken akşam ise "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" yayınlanacak.

27 Mart 2021 Cumartesi Show TV Yayın Akışı |Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümüyle Show'da

27 Mart 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar var? Gündüz kuşağında "Cumartesi Sürprizi" adlı programı yer alırken, akşam ise fenomen dizi "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve dizi ve filmler var? İşte 27 Mart 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı...

27 Mart 2021 Cumartesi Show TV Yayın Akışı |Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümüyle Show'da

SHOW TV 27 MART 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Sev Kardeşim
16:30 Çocuktan Al Haberi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

27 Mart 2021 Cumartesi Show TV Yayın Akışı |Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümüyle Show'da

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜM ÖZET

Kuzey'in iş yerinde yaşanan büyük bir patlama sonucu hastaneye kaldırılır. Yıldız ise bu tersane işini Kuzey'e kendisi bulduğu ve istemeden de olsa Kuzey'i büyük bir tehlikenin içine sürüklediği için yaşanan bu durumdan dolayı kendisini suçlar.Yoğun bakıma alınan Kuzey yaşam savaşı verirken doktorların kalbinin durmasını söylemesiyle herkes şok olur.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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