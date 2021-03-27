27 Mart 2021 Cumartesi Show TV Yayın Akışı |Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümüyle Show'da

27 Mart 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar var? Gündüz kuşağında "Cumartesi Sürprizi" adlı programı yer alırken, akşam ise fenomen dizi "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve dizi ve filmler var? İşte 27 Mart 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı...

SHOW TV 27 MART 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Sev Kardeşim

16:30 Çocuktan Al Haberi

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜM ÖZET

Kuzey'in iş yerinde yaşanan büyük bir patlama sonucu hastaneye kaldırılır. Yıldız ise bu tersane işini Kuzey'e kendisi bulduğu ve istemeden de olsa Kuzey'i büyük bir tehlikenin içine sürüklediği için yaşanan bu durumdan dolayı kendisini suçlar.Yoğun bakıma alınan Kuzey yaşam savaşı verirken doktorların kalbinin durmasını söylemesiyle herkes şok olur.