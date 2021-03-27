27 Mart 2021 Cumartesi TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de

TV8 27 Mart 2021 Cumartesi yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Güne "8'de Sağlık" adlı program ile başlarken, gündüz kuşağında "Survivor Panaroma" yayınlanacak. Akşam ise fenomen yarışma "Survivor 2021" yeni bölümüyle ekranlarda olacak İşte TV8 27 Mart 2021 Cumartesi yayın akışı...

TV8 27 MART 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

06:15 Oynat Bakalım

08:15 Çook Yaşa

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Survivor Panaroma

12:15 Süper 1 Takım

12:30 Doğduğun Ev Kaderindir

15:45 Kırmızı Oda

20:00 Survivor 2021

TAKIM KAPTANLARI BELLİ OLDU

Her hafta perşembe akşamı belirlenen Survivor kaptanları yarışmacıların oyları ile seçildi. Ünlüler takımı bu hafta takım kaptanı olarak oy birliği ile Çağrı'yı seçti. Gönüllüler ise Poyraz'ı haftanın kaptanı yaptı.

MARKET OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ada şartları için kritik önem taşıyan market oyununda yarışmacılar parkurda yerlerini aldı. Survivor'da oyun öncesi market ödülü, sıvı yağ, domates ve nohut olan erzak paketi olarak açıklandı.