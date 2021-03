27 Mart 2021 kandil mi, ne kandili 2021? Cumartesi günü ne kandili 2021?

İslam dininde kutsal görülen gecelerden biri olan 27 Mart tarihinde vatandaşlar günahlarından arınmak ve tövbe etmek için çeşitli ibadetlerini yerine getirecek. Her sene olduğu gibi Şaban ayının 14. Gününü 15. Gününe bağlayan gece ne kandili? Berat Kandili hangi tarihte?

27 MART 2021 KANDİL Mİ, NE KANDİLİ 2021?

Ramazan ayının gelişinin de habercisi olan Berat Kandili 27 Mart 2021 tarihinde idrak edilecek.

CUMARTESİ GÜNÜ NE KANDİLİ 2021?

İslam dininde kutsal kabul edilen Berat Kandili bu hafta Cumartesi günü idrak edilecek. Müslüman alemi günahlarından arınmak ve tövbe etmek için bu önemli gecede çeşitli ibadetlerini icra edecek.

BERAT NE DEMEK?

Berat kelimesi kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak anlamlarını taşımaktadır. Berat beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak anlamlarına gelmektedir. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, "Berat Gecesi" denilmiştir.

BERAT KANDİLİ MESAJLARI

* Her sabah güneşle doğan umutlar, her yeni bahar ile tazelenen mutluluklar ve açan her yeni çiçekte gizlenen güzellikler sizinle olsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

*Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğin saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Beraat Kandiliniz mübarek olsun..

*Allah’ın Rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. kandiliniz kutlu olsun…..

*Varlığı ebedi olan, Merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

*Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, kandilin mübarek olsun.

*Her gün yeni doğan güneş kadar, her gece parlayan yıldızlar kadar, her bahar açan çiçekler kadar hayatınız güzel olsun. Berat Kandiliniz hayırlı olsun…

*Bin aydan daha hayırlı bu mübarek gecenin büyüsüne kapılmanız dileğiyle Berat Kandiliniz Mübarek Olsun.

*Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Berat Kandiliniz Mübarek Olsun.

*Yükü sevgi özü saygı gücü barış süsü hoşgörü olan mübarek Berat kandilini kutlarım Allah’a emanet olun.

*Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, kandilin mübarek olsun…

*Kalpler vardır ,sevgiyi yaşatmak için, İnsanlar vardır, dostluğu paylaşmak için, Mübarek günler vardır, Beraberce kutlamak için..

*Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul Berat Kandiliniz Mübarek Olsun

*İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun.

Berat Kandili mesajları resimli, gifli mesajlar 2021

