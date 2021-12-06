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27 Mart 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

27 Mart 2022 Pazar günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 27 Mart 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

27 Mart 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 27 Mart 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 27 Mart 2022 Pazar maç programı...

27 MART 2022 PAZAR GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

27 Mart 2022 Pazar gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:

11:00
Galatasaray - Adana İdmanyurdu
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi
Youtube

11:05
Melbourne Victory - WS Wanderers
Avustralya A Ligi
Youtube

12:00
Beşiktaş - Ereğli Bld.
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi
Youtube

12:00
İzmir BB - Etimesgut Bld.
Turkcell Ampute Futbol Süper Ligi
GS TV

12:00
Fenerbahçe - Fatih Vatanspor
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi
Bein Sports 4, Bilyoner TV

13:00
Galatasaray - Bandırmaspor
TFF Elit U14 Ligi
BJK TV Youtube

14:00
Elazığspor - Erbaaspor
TFF 3. Lig
TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız

14:30
Fenerbahçe - Ümraniyespor
TFF Elit U15 Ligi
FB TV

15:00
Galatasaray - Bandırmaspor
TFF Elit U15 Ligi
GS TV

15:00
Mirandes - Ponferradina
İspanya La Liga 2
​​​​​​​Bilyoner TV

15:30
Maastricht - Almere
Hollanda Eerste Divisie
​​​​​​​Bilyoner TV

17:00
Burgos - Tenerife
İspanya La Liga 2
​​​​​​​Bilyoner TV

17:45
FC Emmen - SC Telstar
Hollanda Eerste Divisie
​​​​​​​Bilyoner TV

19:15
Alcorcon - Valladolid
İspanya La Liga 2
​​​​​​​Bilyoner TV

19:15
Malaga - Huesca
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV

22:00
Universidad de Chile - Union Espanola
Şili Primera Ligi
​​​​​​​Bilyoner TV

22:00
Almeria - Girona
İspanya La Liga 2
​​​​​​​Bilyoner TV

22:00
Sao Paulo - Corinthians
Brezilya Campeonato Paulista
​​​​​​​Bilyoner TV

23:00
Portland Timbers - Orlando City
MLS
Bilyoner TV

23:05
Kanada - Jamaika
2022 Dünya Kupasi Eleme
S Sport Plus

  

Bölge Gündem Editör Ekibi
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