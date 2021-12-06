27 Mart 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 27 Mart 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 27 Mart 2022 Pazar maç programı...

27 MART 2022 PAZAR GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

27 Mart 2022 Pazar gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:

11:00

Galatasaray - Adana İdmanyurdu

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi

Youtube

11:05

Melbourne Victory - WS Wanderers

Avustralya A Ligi

Youtube

12:00

Beşiktaş - Ereğli Bld.

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi

Youtube

12:00

İzmir BB - Etimesgut Bld.

Turkcell Ampute Futbol Süper Ligi

GS TV

12:00

Fenerbahçe - Fatih Vatanspor

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi

Bein Sports 4, Bilyoner TV

13:00

Galatasaray - Bandırmaspor

TFF Elit U14 Ligi

BJK TV Youtube

14:00

Elazığspor - Erbaaspor

TFF 3. Lig

TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız

14:30

Fenerbahçe - Ümraniyespor

TFF Elit U15 Ligi

FB TV

15:00

Galatasaray - Bandırmaspor

TFF Elit U15 Ligi

GS TV

15:00

Mirandes - Ponferradina

İspanya La Liga 2

​​​​​​​Bilyoner TV

15:30

Maastricht - Almere

Hollanda Eerste Divisie

​​​​​​​Bilyoner TV

17:00

Burgos - Tenerife

İspanya La Liga 2

​​​​​​​Bilyoner TV

17:45

FC Emmen - SC Telstar

Hollanda Eerste Divisie

​​​​​​​Bilyoner TV

19:15

Alcorcon - Valladolid

İspanya La Liga 2

​​​​​​​Bilyoner TV

19:15

Malaga - Huesca

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

22:00

Universidad de Chile - Union Espanola

Şili Primera Ligi

​​​​​​​Bilyoner TV

22:00

Almeria - Girona

İspanya La Liga 2

​​​​​​​Bilyoner TV

22:00

Sao Paulo - Corinthians

Brezilya Campeonato Paulista

​​​​​​​Bilyoner TV

23:00

Portland Timbers - Orlando City

MLS

Bilyoner TV

23:05

Kanada - Jamaika

2022 Dünya Kupasi Eleme

S Sport Plus