27 Mayıs 2021 Perşembe ATV yayın akışı | Bir Zamanlar Çukurova ATV'de

ATV yayın akışı merak ediliyor. ATV güne Kahvaltı Haberleri ile başlarken hemen ardından merakla izlenen program Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınla ekranlarda olacak. 16.20'de Esra Erol'da programı seyirciyle buluşurken akşam ise sevilen dizi Bir Zamanlar Çukurova ekranlarda olacak. İşte 27 Mayıs 2021 Perşembe ATV yayın akışı...

27 MAYIS 2021 PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma

16.20 Esra Erol'da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Bir Zamanlar Çukurova