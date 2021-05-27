27 Mayıs 2021 Perşembe ATV yayın akışı | Bir Zamanlar Çukurova ATV'de
27 Mayıs 2021 Perşembe ATV yayın akışı merak ediliyor. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan ATV akşam ise Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümüne yer verecek.
ATV yayın akışı merak ediliyor. ATV güne Kahvaltı Haberleri ile başlarken hemen ardından merakla izlenen program Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınla ekranlarda olacak. 16.20'de Esra Erol'da programı seyirciyle buluşurken akşam ise sevilen dizi Bir Zamanlar Çukurova ekranlarda olacak. İşte 27 Mayıs 2021 Perşembe ATV yayın akışı...
27 MAYIS 2021 PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 ATV Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma
16.20 Esra Erol'da
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Bir Zamanlar Çukurova