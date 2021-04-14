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27 Mayıs 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

26 Mayıs 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 27 Mayıs 2021 Perşembe maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...

27 Mayıs 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 27 Mayıs 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

27 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

27 Mayıs 2021 Perşembe gününde  birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...


12:05
Macarthur Bulls - CC Mariners
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV
 

13:00
Sagamihara - Ehime
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

13:00
Gamba Osaka - Tokushima
Japonya J.League
Bilyoner TV

16:00
Al Ansar - Al Muharraq
AFC Asya Kupası
Spor Smart, Smart Spor HD

16:00
Al Faisaly Amman - Kuwait City
AFC Asya Kupası
Smart Spor 2, Spor Smart 2

19:00
Bodo Glimt - Haugesund
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Lilleström - Odds BK
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Sandefjord - Rosenborg
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Sarpsborg 08 - Kristiansund
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Stabaek - Brann
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Stromsgodset - Tromsö
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Viking - Mjondalen
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:15
Ingolstadt - Osnabruck
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV

20:00
Türkiye - Azerbaycan
Hazırlık Maçı
TRT Spor, CBC Sport

20:00
Hvidovre IF - Hobro
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

20:00
Kolding - Skive IK
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

20:00
Vendsyssel - F.Amager
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

20:00
Austria Vienna - Wolfsberger
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV

20:05
Al Ahed - Al Hidd
AFC Asya Kupası
Spor Smart, Smart Spor HD

20:05
Tishreen - Al Amari
AFC Asya Kupası
Smart Spor 2, Spor Smart 2

21:00
Molde - Valerenga
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

21:30
Thun - Sion
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV

21:45
Toulouse - Nantes
Fransa Ligue 1 Play-Out
Bein Sports 4, Bilyoner TV

22:30
Venezia - Cittadella
İtalya Serie B
Bilyoner TV

22:30
Venezia - Cittadella
İtalya Serie B
Bilyoner TV

22:30
Venezia - Cittadella
İtalya Serie B
Bilyoner TV
 

Tayfun Altuntaş
Editör
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