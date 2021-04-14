27 Mayıs 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 27 Mayıs 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

27 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

27 Mayıs 2021 Perşembe gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...



12:05

Macarthur Bulls - CC Mariners

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV



13:00

Sagamihara - Ehime

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



13:00

Gamba Osaka - Tokushima

Japonya J.League

Bilyoner TV



16:00

Al Ansar - Al Muharraq

AFC Asya Kupası

Spor Smart, Smart Spor HD



16:00

Al Faisaly Amman - Kuwait City

AFC Asya Kupası

Smart Spor 2, Spor Smart 2



19:00

Bodo Glimt - Haugesund

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Lilleström - Odds BK

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Sandefjord - Rosenborg

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Sarpsborg 08 - Kristiansund

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Stabaek - Brann

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Stromsgodset - Tromsö

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Viking - Mjondalen

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:15

Ingolstadt - Osnabruck

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV



20:00

Türkiye - Azerbaycan

Hazırlık Maçı

TRT Spor, CBC Sport



20:00

Hvidovre IF - Hobro

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



20:00

Kolding - Skive IK

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



20:00

Vendsyssel - F.Amager

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



20:00

Austria Vienna - Wolfsberger

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



20:05

Al Ahed - Al Hidd

AFC Asya Kupası

Spor Smart, Smart Spor HD



20:05

Tishreen - Al Amari

AFC Asya Kupası

Smart Spor 2, Spor Smart 2



21:00

Molde - Valerenga

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



21:30

Thun - Sion

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



21:45

Toulouse - Nantes

Fransa Ligue 1 Play-Out

Bein Sports 4, Bilyoner TV



22:30

Venezia - Cittadella

İtalya Serie B

Bilyoner TV



22:30

Venezia - Cittadella

İtalya Serie B

Bilyoner TV



22:30

Venezia - Cittadella

İtalya Serie B

Bilyoner TV

