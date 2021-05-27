27 Mayıs 2021 Perşembe FOX TV Yayın Akışı | Mucize Doktor final bölümüyle FOX TV'de
27 Mayıs 2021 Perşembe FOX TV Yayın Akışı merak ediliyor. Güne İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat ile başlayan FOX TV 'de hemen ardından Çağla ile Yeni Bir Gün ekranlarda olacak akşam ise sevilen dizi Mucize Doktor final bölümüyle ekranlarda olacak...
27 Mayıs 2021 Perşembe FOX TV yayın akışı nedir? FOX TV'de hangi dizi ve programlar var? FOX TV güne İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat ile başlarken hemen ardından Çağla ile Yeni Bir Gün ekranlarda olacak. Akşam ise evilen dizi Mucize Doktor final bölümüyle ekrana veda edecek. İşte 27 Mayıs 2021 Perşembe FOX TV Yayın Akışı...
26 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI
08.00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13.00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık
14.00 Temizlik Benim İşim
16.00 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Mucize Doktor