27 Mayıs 2021 Perşembe FOX TV Yayın Akışı | Mucize Doktor final bölümüyle FOX TV'de

27 Mayıs 2021 Perşembe FOX TV yayın akışı nedir? FOX TV'de hangi dizi ve programlar var? FOX TV güne İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat ile başlarken hemen ardından Çağla ile Yeni Bir Gün ekranlarda olacak. Akşam ise evilen dizi Mucize Doktor final bölümüyle ekrana veda edecek. İşte 27 Mayıs 2021 Perşembe FOX TV Yayın Akışı...

26 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI

08.00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13.00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık

14.00 Temizlik Benim İşim

16.00 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Mucize Doktor