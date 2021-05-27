27 Mayıs 2021 Perşembe Kanal D Yayın Akışı | Camdaki Kız Kanal D'de Ekranların en çok izlenen kanallarından Kanal D'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Gündüz kuşağında Gelinim Mutfakta yarışması yer alırken akşam sevilen dizi Sadakatsiz tekrar bölümüyle Kanal D ekranında olacak. İşte 27 Mayıs 2021 Perşembe Kanal D Yayın Akışı...

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26 Mayıs 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı nedir? Bugün Kanal D'de hangi programlar ve diziler var? Güne Neler Oluyor Hayatta? programıyla başlayan Kanal D'de öğleden sonra Gelinim Mutfakta yarışması ekranlarda olacak. Hemen ardından efsane dizi Aşk-ı Memnu'nun eski bölümleri yayınlanacak. Akşam ise Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü izleyici karşısına çıkacak. İşte merak edilen 26 Mayıs 2021 Çarşamba Kanal D Yayın Akışı... 27 MAYIS 2021 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI 07.00 Sihirli Annem 09.00 Neler Oluyor Hayatta? 11.00 Yaprak Dökümü 13.15 Gelinim Mutfakta 16.00 Aşk-ı Memnu 18.45 Kanal D Ana Haber 20.00 Camdaki Kız Kanal Dkanal d yayın akışı