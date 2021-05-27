27 Mayıs 2021 Perşembe Star TV Yayın Akışı | Akrep Star'da
26 Mayıs 2021 Çarşamba Star TV Yayın Akışı merak ediliyor. Star TV güne Mesut Yar ile Bugün programıyla başlayacak ardından Demet ve Alişan ile Sabah Sabah izleyiciyle buluşacak. akşam ise sevilen dizi Akrep ekranların karşısında olacak...
Ekranların sevilen kanalı Star TV'de bugün hangi dizi ve filmlerin olduğu merak ediliyor. Gündüz kuşağında sevilen program Demet ve Alişan ile Sabah Sabah olurken hemen ardından Gerçeğin Peşinde yayınlanacak. Akşam ise Akrep dizisi Star TV'de olacak. İşte 27 Mayıs 2021 Perşembe Star TV Yayın Akışı...
27 MAYIS 2021 PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Mesut Yar ile Bugün
09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13.15 Gerçeğin Peşinde
16.20 Güzel Köylü
18.30 Star Haber
20.00 Akrep