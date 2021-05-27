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  3. 27 Mayıs 2021 Perşembe Star TV Yayın Akışı | Akrep Star'da

27 Mayıs 2021 Perşembe Star TV Yayın Akışı | Akrep Star'da

26 Mayıs 2021 Çarşamba Star TV Yayın Akışı merak ediliyor. Star TV güne Mesut Yar ile Bugün programıyla başlayacak ardından Demet ve Alişan ile Sabah Sabah izleyiciyle buluşacak. akşam ise sevilen dizi Akrep ekranların karşısında olacak...

27 Mayıs 2021 Perşembe Star TV Yayın Akışı | Akrep Star'da

Ekranların sevilen kanalı Star TV'de bugün hangi dizi ve filmlerin olduğu merak ediliyor. Gündüz kuşağında sevilen program Demet ve Alişan ile Sabah Sabah olurken hemen ardından Gerçeğin Peşinde yayınlanacak. Akşam ise Akrep dizisi Star TV'de olacak. İşte 27 Mayıs 2021 Perşembe Star TV Yayın Akışı...

27 MAYIS 2021 PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 Mesut Yar ile Bugün

09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.20 Güzel Köylü

18.30 Star Haber

20.00 Akrep

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