27 Mayıs 2021 Perşembe TRT1 Yayın Akışı | Bir Zamanlar Kıbrıs TRT1'de
27 Mayıs 2021 Perşembe TRT1 Yayın Akışı merak ediliyor. Öğlen kuşağında Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar ekranlarda olurken, akşam sevilen dizi Bir Zamanlar Kıbrıs TRT1'de...
TRT1'de bugün hangi dizi ve programlar var? Güne Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi programı ile başlarken ardından Türkan Hanım'ın Konağı yayınlanacak. Öğleden sonra Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar yayınlanırlen akşam ise sevilen dizi Bir Zamanlar Kıbrıs ekranlarda olacak. İşte 27 Mayıs 2021 Perşembe TRT1 Yayın Akışı...
27 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA TRT1 YAYIN AKIŞI
09.00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
10.15 Türkan Hanım'ın Konağı
12.00 Kalk Gidelim
14.00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
17.00 Anneler
19.00 Ana Haber
20.00 Bir Zamanlar Kıbrıs