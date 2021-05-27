27 Mayıs 2021 Perşembe TRT1 Yayın Akışı | Bir Zamanlar Kıbrıs TRT1'de

TRT1'de bugün hangi dizi ve programlar var? Güne Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi programı ile başlarken ardından Türkan Hanım'ın Konağı yayınlanacak. Öğleden sonra Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar yayınlanırlen akşam ise sevilen dizi Bir Zamanlar Kıbrıs ekranlarda olacak. İşte 27 Mayıs 2021 Perşembe TRT1 Yayın Akışı...

27 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA TRT1 YAYIN AKIŞI

09.00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

10.15 Türkan Hanım'ın Konağı

12.00 Kalk Gidelim

14.00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

17.00 Anneler

19.00 Ana Haber

20.00 Bir Zamanlar Kıbrıs