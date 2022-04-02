27 Mayıs 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 27 Mayıs 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 27 Mayıs 2022 Cuma maç programı...

27 MAYIS 2022 CUMA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

27 Mayıs 2022 Cuma gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:



16:00

Bolnisi - Saburtalo Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

18:00

Karabağ - Zira

Azerbaycan Kupası

CBC Sport

19:00

Dila Gori - Lokomotif Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga

Erovmuli Liga Youtube

20:30

Craiova - Botosani

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

21:45

Bohemians 1905 - Drogheda

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45

Derry City - Finn Harps

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45

Dundalk - St. Patricks

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45

Dublin - Sligo Rovers

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:00

Mirandes - Fuenlabrada

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

22:00

Real Sociedad B - Real Zaragoza

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

22:00

Shamrock Rovers - Shelbourne

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV