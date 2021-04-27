Minibüs Şoförü Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?Mini Barcı (Otel) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?Mineraloji Ve Petrografi Öğretim Üyesi Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?Mineral Kırma Makinesi Operatörü Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?Mineci Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?Minare Ustası Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?Pazarcı esnafına ziyaret! Başkan Şahin’den pazar denetimiMimarlık ve Şehir Planlama Teknikeri Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?Mimarlık Tarihi Öğretim Üyesi Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?Sokaklar dezenfekte ediliyor! Kırsal mahallelerde salgın mücadele hız kazandı
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 27 Nisan 2021 Salı​​​​​​​ ATV Yayın Akışı |Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle ATV'de

27 Nisan 2021 Salı​​​​​​​ ATV Yayın Akışı |Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle ATV'de

ATV 27 Nisan 2021 Salı​​​​​​​ yayın akışında neler var? ATV' de güne "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ile başlarken, akşam ise sevilen dizi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" yeni bölümüyle saat 20.00'da izleyici karşısında olacak. İşte ATV yayın akışı...

27 Nisan 2021 Salı​​​​​​​ ATV Yayın Akışı |Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle ATV'de

ATV 27 Nisan 2021 Salı Akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne "Müge Anlı ile Tatlı Sert"  ile başlarken, hemen ardından "Esra Erol'da"  yayınlanacak. Akşam ise "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisi yeni bölümü ile ekranlarda yerini alacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? ATV 27 Nisan 2021 Salı​​​​​​​ Yayın Akışı...

27 Nisan 2021 Salı​​​​​​​ ATV Yayın Akışı |Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle ATV'de

ATV 27 NİSAN 2021 SALI YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

19:35 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

20:25 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

27 Nisan 2021 Salı​​​​​​​ ATV Yayın Akışı |Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle ATV'de

EDHO SON BÖLÜM ÖZETİ

 

Amcası Hızır Çakırbeyli'yi korumak için iyileştiğini saklayan Alpaslan Çakırbeyli, İlhan'ı ortadan kaldırır. Bu olaydan sonra tüm şüpheleri üzerine çeken Alpaslan Çakırbeyli, amcasının tüm sıkıştırmalarına rağmen açık vermez.

Hızır Çakırbeyli, Yavuz Sincanlı'nın verdiği listenin peşinden iz sürmeye devam eder. Tek tek tüm isimlerin üzerine gitmeye kararlı olan Hızır Çakırbeyli'nin yanında ailesi ve dostları yer alır. Listede en dikkat çeken isimlerden olan Rıdvan'la mekanında yüz yüze gelen Hızır Çakırbeyli çıkış planı için de Kimsesiz Doğan'dan yardım ister. Hızır Çakırbeyli ve dostlarının koruyuculuğunu ise kanuni Asım üstlenir.

Abisinin verdiği savaşta en ön safta yer alan İlyas Çakırbeyli'yi ise eşi Ömür Çakırbeyli sıkıştırır. İlyas'ın hayatından endişe eden Ömür Çakırbeyli'nin aldığı tavır yüzünden Pınar'a gün doğar.

​​​​​​​KAYNAK: ATV

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT