27 Nisan 2021 Salı Star TV Yayın Akışı|Sefirin Kızı yeni bölümüyle Star'da

STAR TV 27 Nisan 2021 Salı yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" yer alırken, ardından ise fenomen program "Gerçeğin Peşinde" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Sefirin Kızı" adlı dizi yeni bölümü ve renkli konukları ile izleyicisi ile buluşacak... İşte 27 Nisan 2021 Salı yayın akışı...

STAR TV 27 NİSAN 2021 SALI YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

17:00 Bekir Köse ile İftara Doğru

18.40 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM ÖZETİ

Sancar, kocaman bir aile olacak olmanın mutluluğunu yaşar. Mavi ve Melek için Mavi’nin çabaları sayesinde konağın kapıları tekrar açılır. Ancak Halise’nin nasır tutan kalbinin kapılarının açılmaya hiç niyeti yoktur.

Sedat ve Güven, Halise’nin üzerinde kurdukları baskının dozunu artırırken konakta da Gülsiye, tanık oldukları karşısında Halise ile ilgili korkunç bir şüpheye sürüklenir. Halise ise vicdanıyla evladını kaybetme ihtimali arasında kalır.

Elvan öğrendiklerini sindirmeye çalışırken arka arkaya tüm hayatını değiştirecek kararlar vermek zorunda kalır. Aklı ve kalbi arasında gelgitler yaşarken Bora ve Yahya’nın hamleleriyle iyice köşeye sıkışacaktır.

Sancar kalbindeki kuşkulardan arınıp tüm ailesine sahip çıkmaya çalışırken yine Mavi’nin tek başına alacağı bir kararla sınanacaktır. Üstelik bu karar yalnızca ikisini değil Sancar’ın sevdiği başka hayatları da etkilemektedir.

KAYNAK: STAR TV