27 Nisan 2021 Salı Star TV Yayın Akışı|Sefirin Kızı yeni bölümüyle Star'da
Ekranların sevilen kanalı Star TV 27 Nisan 2021 Salı yayın akışını sizler için derledik. Güne "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı ile başlarken, akşam ise "Sefirin Kızı" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. İşte detaylar..
STAR TV 27 Nisan 2021 Salı yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" yer alırken, ardından ise fenomen program "Gerçeğin Peşinde" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Sefirin Kızı" adlı dizi yeni bölümü ve renkli konukları ile izleyicisi ile buluşacak... İşte 27 Nisan 2021 Salı yayın akışı...
STAR TV 27 NİSAN 2021 SALI YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
17:00 Bekir Köse ile İftara Doğru
18.40 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı
SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM ÖZETİ
Sancar, kocaman bir aile olacak olmanın mutluluğunu yaşar. Mavi ve Melek için Mavi’nin çabaları sayesinde konağın kapıları tekrar açılır. Ancak Halise’nin nasır tutan kalbinin kapılarının açılmaya hiç niyeti yoktur.
Sedat ve Güven, Halise’nin üzerinde kurdukları baskının dozunu artırırken konakta da Gülsiye, tanık oldukları karşısında Halise ile ilgili korkunç bir şüpheye sürüklenir. Halise ise vicdanıyla evladını kaybetme ihtimali arasında kalır.
Elvan öğrendiklerini sindirmeye çalışırken arka arkaya tüm hayatını değiştirecek kararlar vermek zorunda kalır. Aklı ve kalbi arasında gelgitler yaşarken Bora ve Yahya’nın hamleleriyle iyice köşeye sıkışacaktır.
Sancar kalbindeki kuşkulardan arınıp tüm ailesine sahip çıkmaya çalışırken yine Mavi’nin tek başına alacağı bir kararla sınanacaktır. Üstelik bu karar yalnızca ikisini değil Sancar’ın sevdiği başka hayatları da etkilemektedir.
KAYNAK: STAR TV