27 Nisan 2021 Salı TRT1 Yayın Akışı |Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle TRT 1'de
TRT 1 ekranlarında hangi dizi ve programlar var? 27 Nisan 2021 Salı yayın akışını sizler için haberimizde derledik. TRT 1 ekranlarında bu akşam "Masumlar Apartmanı" adlı dizi ekranlarda olacak. İşte TRT 1 yayın akışı...
27 Nisan 2021 Salı TRT 1 yayın akışı nedir? Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Kuşlarla Yolculuk" adlı dizi yer alırken, hemen ardından "Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Masumlar Apartmanı " yepyeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT 1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 27 Nisan 2021 Salı TRT 1 yayın akışı...
TRT1 27 NİSAN 2021 SALI YAYIN AKIŞI
08:25 Kuşlarla Yolculuk
09:05 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:15 Türkan Hanım'ın Konağı
12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
14:45 İyilik Hikayeleri
15:00 Acemi Anneler
16:10 Mavera
18:00 Ana Haber
18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Masumlar Apartmanı
MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ
Esra’nın başına gelenlerin ardından apartmandaki herkes farklı birinden şüphelenir. Esra, bunu kendisine yapanın Han olduğuna emindir ve bunu kanıtlanmak için elinden geleni yapar. Safiye’nin aklındaki isim ise bir başkasıdır. Esat’ın yokluğuyla iyice endişeye kapılan Gülben’in odağı ise hiç beklenmedik birine kayar.
Neriman, kendini tamamen kapatmışken Ege’nin yaptığı bir hamle işin seyrini değiştirir. Bu sırada başka bir radyoyla görüşmeye giden İnci, bu yeni işin Han üzerindeki etkisinden habersizdir. Han ise, her şeyin kontrolü dışında gelişmesinin sıkıntısı içindeyken ailesi için yeni bir tehditle karşı karşıya gelir.
KAYNAK: TRT 1