27 Nisan 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
27 Nisan 2022 Çarşamba günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 27 Nisan 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 27 Nisan 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 27 Nisan 2022 Çarşamba maç programı...
27 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
27 Nisan 2022 Çarşamba gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
12:00
Ulsan Hyundai - Kawasaki Frontale
AFC Şampiyonlar Ligi
Bilyoner TV
12:30
Blaublitz - Okayama
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Albirex Niigata - Grulla Morioka
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Chiba - Renofa Yamaguchi
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Kumamoto - Vegalta Sendai
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Oita - Tochigi
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Omiya Ardija - Kusatsu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Ryukyu - Kanazawa
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Tokushima - Yamagata
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
V Varen Nagasaki - Mito
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Yokohama FC - Machida
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:30
Kofu - Verdy
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
14:00
Beşiktaş - 1207 Antalya
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi
Beşiktaş Youtube
14:00
Melbourne City - Pathum United
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor HD, Spor Smart
14:00
Urawa - Lion City
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor 2, Spor Smart 2
17:00
Daegu - Shandong Luneng
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor 2, Spor Smart 2
17:00
Jeonnam Dragons - United City
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor HD, Spor Smart
18:00
Lamia - Panathinaikos
Yunanistan Kupası
Bilyoner TV
19:00
Fiorentina - Udinese
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
19:00
Salernitana - Venezia
İtalya Serie A
Ertelendi
19:00
Sonderjyske - Odense
Danimarka Kupası
Bilyoner TV
19:30
Rapid Wien - A.Klagenfurt
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
19:30
Sturm Graz - Salzburg
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
19:30
Wolfsberger - Austria Vienna
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
20:00
Olympiakos - PAOK
Yunanistan Kupası
Bilyoner TV
20:15
Al Wehdat - Nasaf Qarshi
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor HD, Spor Smart
21:15
Atalanta - Torino
İtalya Serie A
S Sport Plus, Bilyoner TV
21:15
Bologna - Inter
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
21:45
Middlesbrough - Cardiff City
İngiltere Championship
Bein Sports 2, Bilyoner TV
22:00
Liverpool - Villarreal
UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final
TV 8 Buçuk, CBC Sport, Exxen
23:15
Al Hilal - Al Rayyan
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor HD, Spor Smart
23:15
Al Sadd - Al Faysaly
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor 2, Spor Smart 2