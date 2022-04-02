27 Nisan 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 27 Nisan 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 27 Nisan 2022 Çarşamba maç programı...

27 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

27 Nisan 2022 Çarşamba gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:



12:00

Ulsan Hyundai - Kawasaki Frontale

AFC Şampiyonlar Ligi

Bilyoner TV

12:30

Blaublitz - Okayama

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

Albirex Niigata - Grulla Morioka

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

Chiba - Renofa Yamaguchi

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

Kumamoto - Vegalta Sendai

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

Oita - Tochigi

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

Omiya Ardija - Kusatsu

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

Ryukyu - Kanazawa

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

Tokushima - Yamagata

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

V Varen Nagasaki - Mito

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

Yokohama FC - Machida

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:30

Kofu - Verdy

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

14:00

Beşiktaş - 1207 Antalya

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi

Beşiktaş Youtube

14:00

Melbourne City - Pathum United

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor HD, Spor Smart

14:00

Urawa - Lion City

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2, Spor Smart 2

17:00

Daegu - Shandong Luneng

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2, Spor Smart 2

17:00

Jeonnam Dragons - United City

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor HD, Spor Smart

18:00

Lamia - Panathinaikos

Yunanistan Kupası

Bilyoner TV

19:00

Fiorentina - Udinese

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

19:00

Salernitana - Venezia

İtalya Serie A

Ertelendi

19:00

Sonderjyske - Odense

Danimarka Kupası

Bilyoner TV

19:30

Rapid Wien - A.Klagenfurt

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

19:30

Sturm Graz - Salzburg

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

19:30

Wolfsberger - Austria Vienna

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

20:00

Olympiakos - PAOK

Yunanistan Kupası

Bilyoner TV

20:15

Al Wehdat - Nasaf Qarshi

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor HD, Spor Smart

21:15

Atalanta - Torino

İtalya Serie A

S Sport Plus, Bilyoner TV

21:15

Bologna - Inter

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

21:45

Middlesbrough - Cardiff City

İngiltere Championship

Bein Sports 2, Bilyoner TV

22:00

Liverpool - Villarreal

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final

TV 8 Buçuk, CBC Sport, Exxen

23:15

Al Hilal - Al Rayyan

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor HD, Spor Smart

23:15

Al Sadd - Al Faysaly

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2, Spor Smart 2