27 Ocak 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 27 Ocak 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

27 OCAK 2022 PERŞEMBE GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

27 Ocak 2022 Perşembe günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

11:00

Japonya - Güney Kore

AFC Kadınlar Asya Kupasi

Bilyoner TV

12:10

Avustralya - Vietnam

2022 Dünya Kupasi Eleme

Spor Smart 2, Bilyoner TV

13:00

Japonya - Çin

2022 Dünya Kupasi Eleme

Spor Smart, Bilyoner TV

15:00

Avustralya - Tayland

AFC Kadınlar Asya Kupasi

Spor Smart 2

15:00

Lübnan - Güney Kore

2022 Dünya Kupasi Eleme

Spor Smart, Bilyoner TV

15:00

Köln - Schalke 04

Hazırlık Maçı

Köln Youtube, Schalke 04 Youtube

15:00

Bochum - Düsseldorf

Hazırlık Maçı

Bochum Youtube, Düsseldorf Youtube

16:00

Mainz - E.Frankfurt

Hazırlık Maçı

Youtube

17:00

Zorya - Rakow Czestochowa

Hazırlık Maçı

Zorya Youtube

17:30

İran - Irak

2022 Dünya Kupasi Eleme

Spor Smart, Bilyoner TV

18:00

BAE - Suriye

2022 Dünya Kupasi Eleme

Bilyoner TV, Spor Smart 2

20:15

Suudi Arabistan - Umman

2022 Dünya Kupasi Eleme

Spor Smart, Bilyoner TV

22:45

Club Brugge - St.Gilloise

Belçika Pro League

Tivibu Spor 2, Bilyoner TV