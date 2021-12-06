27 Ocak 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
27 Ocak 2022 Perşembe günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 26 Ocak 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 27 Ocak 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
27 OCAK 2022 PERŞEMBE GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
27 Ocak 2022 Perşembe günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
11:00
Japonya - Güney Kore
AFC Kadınlar Asya Kupasi
Bilyoner TV
12:10
Avustralya - Vietnam
2022 Dünya Kupasi Eleme
Spor Smart 2, Bilyoner TV
13:00
Japonya - Çin
2022 Dünya Kupasi Eleme
Spor Smart, Bilyoner TV
15:00
Avustralya - Tayland
AFC Kadınlar Asya Kupasi
Spor Smart 2
15:00
Lübnan - Güney Kore
2022 Dünya Kupasi Eleme
Spor Smart, Bilyoner TV
15:00
Köln - Schalke 04
Hazırlık Maçı
Köln Youtube, Schalke 04 Youtube
15:00
Bochum - Düsseldorf
Hazırlık Maçı
Bochum Youtube, Düsseldorf Youtube
16:00
Mainz - E.Frankfurt
Hazırlık Maçı
Youtube
17:00
Zorya - Rakow Czestochowa
Hazırlık Maçı
Zorya Youtube
17:30
İran - Irak
2022 Dünya Kupasi Eleme
Spor Smart, Bilyoner TV
18:00
BAE - Suriye
2022 Dünya Kupasi Eleme
Bilyoner TV, Spor Smart 2
20:15
Suudi Arabistan - Umman
2022 Dünya Kupasi Eleme
Spor Smart, Bilyoner TV
22:45
Club Brugge - St.Gilloise
Belçika Pro League
Tivibu Spor 2, Bilyoner TV