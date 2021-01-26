27 Ocak Çarşamba su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti
27 Ocak Çarşamba 2021 tarihinde gerçekeleşecek planlı su kesintileri, kentlerin Kanalizasyon ve Sular İdaresi'ne ait web sitelerinde paylaşılıyor. Bu kapsamda biz de haberimizde, 27 Ocak Çarşamba günü İstanbul, İzmir, Ankara ve Kocaeli'de yaşanacak kesinti bilgilerini derledik. İşte İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti...
27 Ocak Çarşamba günü yaşanacak planlı su kesintisi bilgilieri, İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli'nin resmi web sitelerinde paylaşıldı. Güncel verilere ve arıza kesinti bilgilerine dayanarak oluşturulan kesinti duyurularına biz de haberimizde yer verdik İşte 27 Ocak Çarşamba su kesintisi | İzmir, Ankara, İstanbul, Kocaeli su kesintisi | ASKİ - İSKİ - İZSU - İSU
27 OCAK ÇARŞAMBA İSKİ SU KESİNTİSİ
27 Ocak Çarşamba tarihinde İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler arıza kaynaklı olduğundan ani gelişebilmektedir. Bu nedenle sıklıkla güncellenen kesinti bilgilerine dair yeni verilere ulaşıldığında haberimiz güncellenecektir.
27 OCAK ÇARŞAMBA ASKİ SU KESİNTİSİ
27 Ocak Çarşamba tarihinde Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler arıza kaynaklı olduğundan ani gelişebilmektedir. Bu nedenle sıklıkla güncellenen kesinti bilgilerine dair yeni verilere ulaşıldığında haberimiz güncellenecektir.
27 OCAK ÇARŞAMBA İZSU SU KESİNTİSİ
27 Ocak Çarşamba tarihinde İzmir'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler arıza kaynaklı olduğundan ani gelişebilmektedir. Bu nedenle sıklıkla güncellenen kesinti bilgilerine dair yeni verilere ulaşıldığında haberimiz güncellenecektir.
27 OCAK ÇARŞAMBA İSU SU KESİNTİSİ
27 Ocak Çarşamba tarihinde Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler arıza kaynaklı olduğundan ani gelişebilmektedir. Bu nedenle sıklıkla güncellenen kesinti bilgilerine dair yeni verilere ulaşıldığında haberimiz güncellenecektir.