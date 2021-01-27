27 Ocak Hava Durumu 2021 | Ülkenin batısına karla karışık yağmur geliyor!

Meteoroloji'nin son değerlendirmesine göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'de yer yer sağanak yağış ve karla karışık yağmur beklenirken doğu illerimizde de havanın parçalı veya çok bulutlu olacağı tahmin edilmektedir. Hava sıcaklığı ise iç ve batı bölgelerde azalacağı belirtildi.