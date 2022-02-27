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  3. 27 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

27 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 27 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

27 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 27 Şubat 2022 Pazar günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar....

27 ŞUBAT 2022 PAZAR TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?

27 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

27 ŞUBAT PAZAR ATV YAYIN AKIŞI

07.30 Atv’de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu Kur'an ve Sünnet

12.05 Yalnız Kurt

15:05 Destan

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Nihat Hatipoğlu ile Kandil Özel

27 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

27 ŞUBAT PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştuça

09:40 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Yumurcak Küçük Kovboy

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

19.00 Miraç Kandili Özel

20:00 Yargı

27 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

27 ŞUBAT PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

10:39 Gazete Magazin

12:15 Survivor All Star

15:45 Yerli Sinema

20.00 Survivor All Star

27 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

27 ŞUBAT PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30  Aziz

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Oğlum

27 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

27 ŞUBAT PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Aşk Mantık İntikam

13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Mahkum

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Mahkum

27 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

27 ŞUBAT PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çizgi Film Kuşağı

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Kaderimin Oyunu

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show

27 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

27 ŞUBAT PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:25 Yeşil Deniz

09:!0 Payitaht 'Abdülhamid'

11:50Enine Boyuna

13:00Kameralı Adam

13:45Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

16:30Tozkoparan İskender

18:00Ana Haber

18:30Miraç Kandili Özel

20:00Teşkilat

27 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

27 ŞUBAT PAZAR TRT 2 YAYIN AKIŞI

08:45Ahenk

09:00Kelimeler ve Şeyler

10:00Western: Vahşi Melez (Chino)

11:45Geri Dönüşen Sanat

12:00Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

13:00Londra Senfoni Orkestrası – İnsanlar ve Şehirler (LSO: Rattle Conducts Folk Roots, Urban Roots)

14:45Yeryüzleri

15:00Yabancı Sinema: Beyaz Sayfa (Carte Blanche)

17:00Hasan Kaçan İle Çizgi Atölyesi

17:30Türk Caz Standartları Enstitüsü

18:20Fotoğraflar

18:30Anadolu Arkeolojisi

19:00Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası

19:30Muhayyelat

20:00Belgesel: Kökler

20:30Sessizce

20:45Bir Kare Bir Anlam

21:00Arşivden Konserler

21:30Kısa Film Kuşağı

22:00Yabancı Sinema: Bir Anlaşma (One Last Deal)

23:45Western: Vahşi Melez (Chino)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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