27 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 27 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 27 Şubat 2022 Pazar günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar....
27 ŞUBAT 2022 PAZAR TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?
27 ŞUBAT PAZAR ATV YAYIN AKIŞI
07.30 Atv’de Hafta Sonu
10.00 Nihat Hatipoğlu Kur'an ve Sünnet
12.05 Yalnız Kurt
15:05 Destan
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Nihat Hatipoğlu ile Kandil Özel
27 ŞUBAT PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştuça
09:40 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Yumurcak Küçük Kovboy
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
19.00 Miraç Kandili Özel
20:00 Yargı
27 ŞUBAT PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
10:39 Gazete Magazin
12:15 Survivor All Star
15:45 Yerli Sinema
20.00 Survivor All Star
27 ŞUBAT PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aziz
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Oğlum
27 ŞUBAT PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Aşk Mantık İntikam
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Mahkum
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Mahkum
27 ŞUBAT PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çizgi Film Kuşağı
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Kaderimin Oyunu
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
27 ŞUBAT PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:25 Yeşil Deniz
09:!0 Payitaht 'Abdülhamid'
11:50Enine Boyuna
13:00Kameralı Adam
13:45Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
16:30Tozkoparan İskender
18:00Ana Haber
18:30Miraç Kandili Özel
20:00Teşkilat
27 ŞUBAT PAZAR TRT 2 YAYIN AKIŞI
08:45Ahenk
09:00Kelimeler ve Şeyler
10:00Western: Vahşi Melez (Chino)
11:45Geri Dönüşen Sanat
12:00Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
13:00Londra Senfoni Orkestrası – İnsanlar ve Şehirler (LSO: Rattle Conducts Folk Roots, Urban Roots)
14:45Yeryüzleri
15:00Yabancı Sinema: Beyaz Sayfa (Carte Blanche)
17:00Hasan Kaçan İle Çizgi Atölyesi
17:30Türk Caz Standartları Enstitüsü
18:20Fotoğraflar
18:30Anadolu Arkeolojisi
19:00Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası
19:30Muhayyelat
20:00Belgesel: Kökler
20:30Sessizce
20:45Bir Kare Bir Anlam
21:00Arşivden Konserler
21:30Kısa Film Kuşağı
22:00Yabancı Sinema: Bir Anlaşma (One Last Deal)
23:45Western: Vahşi Melez (Chino)