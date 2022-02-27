27 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 27 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

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TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 27 Şubat 2022 Pazar günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar.... 27 ŞUBAT 2022 PAZAR TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR? 27 ŞUBAT PAZAR ATV YAYIN AKIŞI 07.30 Atv’de Hafta Sonu 10.00 Nihat Hatipoğlu Kur'an ve Sünnet 12.05 Yalnız Kurt 15:05 Destan 19.00 Atv Ana Haber Bülteni 20.00 Nihat Hatipoğlu ile Kandil Özel 27 ŞUBAT PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI 07:00 Sihirli Annem 08:30 Konuştuça 09:40 Magazin D Pazar 13:00 Arda ile Omuz Omuza 14:00 Yumurcak Küçük Kovboy 16:00 Arka Sokaklar 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu 19.00 Miraç Kandili Özel 20:00 Yargı 27 ŞUBAT PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI 06:30 Oynat Bakalım 08:30 Çook Yaşa 10:39 Gazete Magazin 12:15 Survivor All Star 15:45 Yerli Sinema 20.00 Survivor All Star 27 ŞUBAT PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI 10:00 Pazar Sürprizi 13:00 Bir Şansım Olsa 14:30 Aziz 18:45 Hafta Sonu Ana Haber 20:00 Oğlum 27 ŞUBAT PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Aşk Mantık İntikam 13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi 15:30 Mahkum 19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Mahkum 27 ŞUBAT PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI 08:30 Çizgi Film Kuşağı 11:00 Tülin Şahin ile Moda 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk 14:00 Kaderimin Oyunu 18:45 Star Haber 20:00 İbo Show 27 ŞUBAT PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI 06:25 Yeşil Deniz 09:!0 Payitaht 'Abdülhamid' 11:50Enine Boyuna 13:00Kameralı Adam 13:45Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli 16:30Tozkoparan İskender 18:00Ana Haber 18:30Miraç Kandili Özel 20:00Teşkilat 27 ŞUBAT PAZAR TRT 2 YAYIN AKIŞI 08:45Ahenk 09:00Kelimeler ve Şeyler 10:00Western: Vahşi Melez (Chino) 11:45Geri Dönüşen Sanat 12:00Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar 13:00Londra Senfoni Orkestrası – İnsanlar ve Şehirler (LSO: Rattle Conducts Folk Roots, Urban Roots) 14:45Yeryüzleri 15:00Yabancı Sinema: Beyaz Sayfa (Carte Blanche) 17:00Hasan Kaçan İle Çizgi Atölyesi 17:30Türk Caz Standartları Enstitüsü 18:20Fotoğraflar 18:30Anadolu Arkeolojisi 19:00Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası 19:30Muhayyelat 20:00Belgesel: Kökler 20:30Sessizce 20:45Bir Kare Bir Anlam 21:00Arşivden Konserler 21:30Kısa Film Kuşağı 22:00Yabancı Sinema: Bir Anlaşma (One Last Deal) 23:45Western: Vahşi Melez (Chino) Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri tv yayın akışıpazaryayın akışıbugün tvde ne varyargı