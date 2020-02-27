27 Şubat bugün hangi diziler var? |27 Şubat Perşembe yayın akışı
27 Şubat Perşembe kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Bir Zamanlar Çukurova, Doğduğun Ev Kaderindir, Kuruluş Osman,Mucize Doktor yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 27 Şubat Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
27 Şubat Perşembe bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Bir Zamanlar Çukurova, Çukur, Doğduğun Ev Kaderindir, Kuruluş Osman,Mucize Doktor yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 27 Şubat Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
27 ŞUBAT BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 27 Şubat Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
27 Şubat Perşembe ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 Atv Gün Ortası
14:00 KURULUŞ OSMAN
16.20 ESRA EROL'DA
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA
00.20 NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞRU
27 Şubat Perşembe KANAL D Yayın Akışı
07.30 BALÇİÇEK İLE DR. CANKURTARAN
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Müge ve Gülşen'le 2.sayfa
13.00 Gelinim Mutfakta
16.00 Arka Sokaklar
17:00 ŞANSLI FİL
18:45 Kanal D ANA HABER
20:00 BABAMIN CEKETİ
22.15 Regaib Kandili - Kur'an-ı Kerim Ziyafeti
00.30 BABAMIN CEKETİ
27 Şubat Perşembe STAR TV Yayın Akışı
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09.30 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 SEVGİLİ GEÇMİŞ
13:30 Gerçeğin Peşinde
16.30 EN GÜZEL BÖLÜM
16.45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 STAR HABER
20:00 SEFİRİN KIZI
23:30 REGAİP KANDİLİ
00.45 ÇEMBER
27 Şubat Perşembe SHOW TV Yayın Akışı
06:00 KUAFÖRÜM SENSİN
08:00 Kendine İyi Bak
09.30 ZAHİDE YETİŞ'LE
12:30 Kuaförüm sensin
16:00 YENİ GELİN
18:45 Show TV Ana Haber
20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
00.15 PROF.DR MUSTAFA KARATAŞ İLE REGAİP KANDİLİ
27 Şubat Perşembe FOX TV Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
12.15 HER YERDE SEN
14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM
16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
19:00 FATİH PORTAKAL İle Fox Ana Haber
20:00 MUCİZE DOKTOR
00.15 YASAK ELMA
27 Şubat Perşembe TV8 Yayın Akışı
07:00 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:00 8'de Bugün / Canlı
09:30 Gel Konuşalım / Canlı
13:15 Bugün Düğünümüz Var
14:30 Seda Sayan ile Yemekteyiz
16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz / Yeni Bölüm
19:15 Oynat Bakalım
20.00 Doğduğun Ev Kaderindir
23:15 Eser Yenenler Show / Yeni Bölüm
01:30 Doya Doya Moda
27 Şubat Perşembe TRT1 Yayın Akışı
06:10 Şampiyon
08:55 Baba Candır
11:25 1'de Bugün
11:35 Hapishanedeki Çiçek
12:50 1'de Bugün
13:00 Aileler Yarışıyor
15:15 İncir Ağacı
17:00 Seksenler
19:00 Ana Haber
20.00 Regaib Kandili Özel
22.15 3'Te 3 Tarih
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